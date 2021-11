Influencerița Carmen Grebenișan, despre rutina ei de beauty: "Fac orice să nu adorm cu make-up, deși mi s-a întâmplat (...)"

Nonconformistă și incredibil de frumoasă, influencera Carmen Grebenișan are un succes răsunător pe rețelele de socializare. Zilnic, aproape un milion de fani o urmăresc pe TikTok și pe Instagram pentru trucurile ei de fashion & beauty.

1. Skincare după petrecere

Oricât de tare mă distrez, nu uit de rutina skincare de seară. După ce tenul e demachiat cu apă micelară Bioderma Sensibio, îl curăț cu peria facială Luna 3 de la Foreo și o spumă Coco Fresh de la Hello Body. Apoi folosesc una dintre măștile hidratante special realizate sp fie utilizate împreună cu Foreo UFO.

2. Așa nu, așa da

Fac orice să nu adorm cu make-up, deși mi s-a întâmplat asta de vreo două ori. După demachiere, spun da aplicării unei loțiuni tonice cu apă de trandafir. Cea de la RNW e super. Apoi mă dau cu un ser pe bază de Vitamina C și peptide. La diferență de câteva minute aplic un ser cu acid hialuronic. Le prefer pe cele de la Hello Body. |nchei cu crema GLOW TOUCH de la Elena Martin, hidratez buzele cu balsam Bioderma Atoderm și ser pentru ochi Elastiderm de la Obagi.

3. Pentru un corp perfect

O recomand din tot sufletul pe doamna dr. Elena Martin. Mereu o las să îmi recomande produsele de care am nevoie. Ca tratamente pentru piele mi-au plăcut, Morpheus 8, Juvederm Volite. |n rest optez pentru proceduri de curățare a tenului și ajustări cu fillers cu acid hialuronic și botox. Am colaborat și cu dr. Ziad Khadaroo de la The Clinique Herastrău pentru umplerea cearcănelor. Pentru tratamente corporale recomand clinica Beauty Connection, unde merg la epilare generală cu laser și tratamente anticelulitice.

4. Cu machiaj sau nu, la sală?

Nu mă machiez înainte să merg la sală. La un moment dat, ajunsesem cu ruj roșu pentru că venisem de la un eveniment, haha, dar l-am șters înainte. Sincer, mai rău am făcut. :)) Oricum ar fi, chiar dacă „nu mă machiez”, tot îmi fac sprâncene, SPF și rimel.

5. Împotriva căderii părului

Parusan și mi-a plăcut mult, dar și Forcapil pastile, care sunt foarte eficiente, încă le mai iau. Mai folosesc Seboradin și sunt foarte mulțumită, gama Oily, mai exact. |n rest, mai aplic pe păr ser de la Moroccanoil, neapărat și protecție termică înainte de orice uscare, de la TIGI, dar le tot schimb.

6. Trendy make-up

După cursul de machiaj al Emei Uta, am un ritual fix de machiaj. Cel mai mult îmi place că am învățat să îmi conturez sprâncenele fir cu fir și că arată dese și naturale. De asemenea, ador cum arată highlighterul în zonele-cheie de pe față. Îl prefer pe cel de la Dior Backstage Glow Face Palette.

7. Aplicația favorită

PHOTOSHOP LIGHTROOM FOREVER. Apoi mai sunt Snapseed, Facetune 2, Prequel, Lens Distortion și, uneori, când nu mă ajută nimic, FaceApp, dar moderat. În cantități echilibrate, chiar te pot ajuta toate să scoți o poză mai bună.

8. Tatuaj la indigo

Eu și soțul meu Alex chiar ne-am gândit să ne facem ceva simbolic, cool, să ne reprezinte, însă nu avem în plan să fie identic.

9. Cadoul preferat

|nainte de a-mi face un cadou stau de vorbă cu Alex. Nu ne place să ne risipim banii aiurea, așa că mă pot mândri cu un MacBook Pro de la el, de pe care vă scriu acum, un iPhone 12 PRO MAX și o pereche de air pods, superutile toate, un cadou bine gândit. Cute e faptul că îmi gătește mereu și îmi cumpăra flori fără motiv.

10. Carmen + Alina = #BFF

Din păcate, eu și Alina Ceaușan nu ne mai vedem atât de des. Dar noi ne adaptăm mereu și avem acel gen de prietenie în care, chiar dacă nu vorbim o lună, reluăm discuțiile ca și cum n-ar fi fost nicio pauză. Mereu avem de discutat business sau ne întâlnim la un pahar de vin și ne vin idei noi pentru campanii, facem poze, filmări, gândim strategii pentru brandurile noastre. Întâlnirile noastre au mereu un rezultat creativ.