Modele de manichiuri cu sclipici pe care le poti purta şi la birou. Se potrivesc cu orice ţinută

Manichiura cu sclipici nu mai este rezervată doar ocaziilor speciale sau evenimentelor de seară. Fie că vrei să adaugi puţin glitter look-ului tău de zi cu zi sau să-ţi luminezi stilul office, există variante subtile şi elegante care se potrivesc perfect chiar şi la birou. Iată câteva idei care îţi vor transforma manichiura într-o declaraţie de stil rafinată şi uşor de asortat cu orice ţinută!

Vârfuri french cu glitter

Manichiura french clasică a primit o actualizare modernă, iar varianta cu vârfuri sclipitoare este una dintre cele mai sofisticate reinterpretări. În locul vârfurilor albe tradiţionale, adaugă un sclipici subtil, argintiu sau auriu, pentru un efect elegant, dar nonconformist. Acest look este perfect pentru femeile care vor să adauge o notă de strălucire stilului lor, fără să fie prea ostentative. Se potriveşte de minune cu ţinutele office şi adaugă un strop de farmec unei zile obişnuite la birou.

Pentru un aspect minimalist, optează pentru un glitter translucid care prinde lumina frumos şi se armonizează cu nuanţa naturală a unghiei.

Citeşte şi: Idei de manichiuri în culoarea burgundy pentru sfârşit de toamnă. Modele pe care nu le vei vedea peste tot!

Citeşte şi: Manichiura virală de pe TikTok pe care o să o vezi peste tot. Face senzație în sezonul rece!

Accente de sclipici la baza unghiei

Dacă îţi doreşti ceva şi mai discret, încearcă o manichiură cu accente de sclipici la baza unghiei, cunoscută şi sub numele de „cuticle glitter nails.” Aplicarea unei linii fine de sclipici la cuticule este o alegere delicată şi rafinată, care conferă un plus de eleganţă oricărei ţinute. Această opţiune este subtilă şi extrem de versatilă, fiind ideală pentru un look profesional.

Nuanţele de sclipici rose gold sau champagne sunt perfecte pentru acest stil, oferind un echilibru între strălucire şi fineţe.

Unghii nude cu sclipici în degrade

Când vrei un efect wow, dar totuşi subtil, unghiile în degrade cu glitter sunt alegerea ideală. Alege o bază nude sau bej şi aplică glitter-ul de la vârfuri înspre baza unghiei, lăsând sclipiciul să se estompeze uşor. Această tehnică creează o manichiură elegantă, cu un efect vizual delicat, care adaugă dimensiune fără a fi prea stridentă. Este o opţiune versatilă care completează orice look office şi se menţine în tendinţe.

Poţi alege glitter argintiu pentru un efect rece şi sofisticat sau auriu pentru un vibe mai cald şi luxos.

Sclipici subtil pe unghii mate

Unghiile mate sunt mereu în trend, iar o combinaţie cu glitter delicat le poate face să arate de-a dreptul spectaculos. Aplică un strat de lac mat într-o nuanţă neutră, cum ar fi gri, bej sau mov prăfuit, şi adaugă puţin sclipici doar pe unghia inelarului pentru un efect de accent. Această combinaţie aduce o notă de modernitate şi este perfectă pentru birou, adăugând un element de surpriză look-ului tău profesional.

Asigură-te că sclipiciul este fin şi bine distribuit, pentru un aspect cât mai elegant.

Manichiura minimalistă cu sclipici

Pentru iubitoarele de minimalism, o manichiură cu sclipici simplistă poate fi soluţia perfectă. Alege un lac de unghii transparent sau nude şi adaugă câteva puncte sau linii fine de sclipici pe fiecare unghie. Poţi crea un model de puncte pe vârfuri sau linii subtile de sclipici în diagonală pentru un design cool şi stilat. Acest look nu doar că arată bine, dar este şi extrem de uşor de realizat acasă!

Foloseşte o pensulă subţire pentru a aplica glitter-ul cât mai precis şi sigilează manichiura cu un top coat lucios pentru o durabilitate maximă.

Unghii baby boomer cu sclipici

Manichiura baby boomer, cu trecerea subtilă de la alb la roz pal, poate fi accentuată cu sclipici fin pentru un plus de eleganţă. Adăugând o atingere de sclipici în zona de tranziţie dintre cele două culori, obţii un efect luminos, ideal pentru evenimente de zi şi purtarea la birou. Este o manichiură romantică, dar totodată adaptabilă oricărui mediu profesional.

Foloseşte glitter alb-perlat pentru un aspect cât mai natural şi rafinat.

Manichiurile cu sclipici nu trebuie să fie stridente sau exagerate pentru a avea un impact vizual. Variantele subtile şi elegante menţionate mai sus sunt perfecte pentru a-ţi aduce puţină strălucire în viaţa de zi cu zi, fără a încălca vreun cod vestimentar de birou. Experimentează cu diferite stiluri şi descoperă care dintre ele se potriveşte cel mai bine personalităţii şi preferinţelor tale!

Acum că ai aceste idei, e timpul să-ţi transformi manichiura într-un accesoriu chic şi profesional. Care dintre aceste variante te inspiră cel mai mult?

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News