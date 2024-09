Ilie Năstase- (78 ani) ar fi divorțat de soția lui, Ioana Năstase, în urmă cu câteva săptămâni. Dezvăluirile au fost făcute de Ion Țiriac (85 ani), în cadrul unui interviu. Fostul tenismen s-a căsătorit cu Ioana Simion în primăvara an ului 2019. De atunci s-a zvonit în repetate rânduri că cei doi au probleme în căsnicie, însă au reușit de fiecare dată să-și rezolve diferențele.

Ilie Năstase ar fi divorțat de Ioana Năstase, după cinci ani de mariaj

Ilie Năstase ar fi divorțat de Ioana Năstase, cu care s-a căsătorit civil în aprilie 2019. De-a lungul anilor cei doi au avut probleme în căsnicie, iar acum ar fi decis să pună capăt acestui mariaj. Divorțul ar fi avut loc în urmă cu două săptămâni, potrivit lui Ion Țiriac.

Deși până acum Ilie și Ioana Năstase nu au confirmat divorțul, Ion Țiriac spune că prietenul său a semnat deja actele și acum este „cel mai fericit”.

„Năstase, așa cum îl vedeți dumneavoastră, a fost una dintre cele mai iubite și cele mai urâte personalități din sportul mondial. Veneau 10.000 de oameni să îl aplaude și 10.000 de oameni să-l fluiere. Dar veneau 20.000. Astăzi e același lucru, e un personaj. Am auzit că a divorțat acum două săptămâni, iar astăzi am citit că este cel mai fericit om de pe planeta asta”, a declarat Ion Țiriac în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe gsp.

Fostul tenismen, scandal în plină stradă cu Ioana

În vara acestui an, Ilie și Ioana Năstase au fost protagoniștii unui scadal de proporții în plină stradă, în stațiunea Mamaia. Totul a început în momentul în care fostul sportiv a surprins-o pe soția lui vorbind la telefon.

„Cine-i ăla? Ăla-i amantul tău! Te-am văzut, am auzit tot”, i-ar fi strigat Ilie Năstase soției sale, potrivit Cancan.

„Ești drogat! Du-te la tine în apartament, că ești bătrân!”, a fost replicat Ioanei.

Cei doi au continuat să se certe și să se contrazică lângă blocul din stațiunea de pe litoral, unde dețin două apartamente.

De-a lungul timpului au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora Ilie și Ioana Năstase au probleme în căsnicie și ea chiar ar fi plecat de acasă. De fiecare dată, însă, cei doi s-au împăcat.

În 2021, Ioana a depus de două ori actele de divorț de Ilie Năstase. Cu toate acestea, în primăvara anului următor, cuplul a decis să-și mai dea o șansă. După scandalul din Mamaia, fostul tenismen a spus că s-a împăcat cu soția lui și că îi pare rău pentru ieșirea avută în public.

„Suntem destul de bine acum. Nu am fost prea bine, dar acum suntem bine. Suntem de două săptămâni la mare, am avut acele ieșiri, dar acum e frumos. Eu sunt mai coleric, știți cum este. Și când eram pe terenul de tenis tot așa făceam. Îmi pare rău față de Ioana, pentru că ea a avut grijă de mine în acești șase ani de când suntem împreună și ea știe foarte bine. Mi-aș fi dorit să o cunosc mult mai devreme. Nu am ce să fac, îmi cer scuze! Promit să nu mai fac până data viitoare! Încă nu suntem împăcați 100%. Îmi pare rău pentru că suferă și ea și familia”, a declarat Ilie Năstase în cadrul Știrilor Antena Stars.

