Gina Pistol (39 de ani) și Smiley (37 de ani) vor deveni părinți în luna martie a anului acesta. Perechea va avea o fiică. Recent, în mediul online, Gina a vorbit despre o afecțiune minoră declanșată de sarcină.

Gina Pistol are o afecțiune provocată de sarcină

„Super creepy, nu? Cam așa respir eu de cred că vreo două luni, mai mult de două luni. Am rinită de sarcină. Uneori, bine, de foarte multe ori, și sforăi. M-am contrazis cu Andrei că eu nu sforăi până când mi-a arătat dovada. Creepy rău respirația asta așa”, a mărturisit Gina.

Rinita afectează între 30 și 75% dintre femeile însărcinate. Manifestările tipice sunt declanșate sau exacerbate de către hormonii de sarcină. Această congestie nazală este mai prezentă în trimestrele 2 și 3 de sarcină.

Congestia nazală este rezultatul creșterii afluxului de sânge din mucoasa nazală, prin relaxarea musculaturii din peretele vaselor de sânge în urma acțiunii progesteronului, iar estrogenii contribuie prin edemul mucoasei.

Cu câteva zile în urmă, prezentatoarea TV le-a vorbit urmăritorilor ei și despre cât de tare i s-au umflat gleznele în timpul sarcinii. „De câteva zile am și motiv de bucurie. (…) Pot să-mi văd osul piciorului. Mamă, ce gleznă subțire am acum”, a mai spus.

Urmează să înceapă luna a 9-a de sarcină

Gina a admis de curând și că majoritatea activităților zilnice o obosesc foarte tare și că tot ce-și dorește este să se odihnească. Prezentatoarea TV încă filmează a doua jumătate a noului sezon Chefi la cuțite.

Audițiile au fost filmate, iar acum urmează ca echipele să se formeze, iar duelurile dintre ele să înceapă. Gina și Smiley au petrecut sărbătorile la munte.

„01.01.2021 am început anul nou plini de entuziasm, speranță și dragoste!”, a scris artistul în dreptul unei imagini în care apare alături de Gina. Fotografiile le găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

„Nu știu cum reușiți sau cum ați reușit să vă adunați. Eu nu-mi revin. Am o stare de zi de duminică continuă. Când ai vrea să dormi. De Crăciun și de Revelion nu am făcut decât să mănânc și să dorm.

La munte am urcat puțin, suficient cât să obosesc imediat și să mă retrag pentru un somn. Am foarte multă treabă de făcut, nu astăzi, dar în viitorul apropiat. Vine dressingul, vine bucătăria.

Am ales mobilierul pentru camera fetiței și căruciorul. Vreau să stau, să lenevesc, să dorm, să citesc. Mai gătesc din când în când câte ceva. Orice fac este înmulțit cu 10 ca nivel de dificultate. Mai am puțin și intru în luna a 8-a. Practic mai am foarte puțin. Abia aștept”, a dezvăluit.

