Sore Mihalache se mută. Ce va face cu vechea locuință și cum arată casa nouă: „O pădure fantastică exact la living”

Sore Mihalache a anunțat în mediul online că se mută cu fiica, Erin, într-o nouă casă. Deși nostalgică, artista în vârstă de aproape 35 de ani este nerăbdătoare să facă această schimbare majoră.

Sore Mihalache, primele detalii despre casa nouă

Ultimul an a fost plin de schimbări frumoase pentru Sore Mihalache. Și-a refăcut viața după despărțirea de tatăl fetiței alături de un bărbat extraordinar, a lansat muzică nouă, a fost o prezență nelipsită de pe micul ecran, la matinalul „Vorbește Lumea”, iar relația dintre ea și fetița ei, Erin, a evoluat cum nu se poate de bine. Valul de schimbări pozitive nu s-a încheiat pentru cântăreață, ci continuă cu mutarea într-o nouă casă.

„Se întâmplă multe lucruri în viața mea în ultima vreme. Încep cu cea mai importantă treabă și anume ne mutăm! Da! Ne mutăm! Asta înseamnă că nu o să mă mai vedeți mult în acest setup deja bine cunoscut la mine în dressing. În noua locație nu voi avea un dressing atât de mare. Voi avea mai multe mai mici. Trebuie să văd exact cum îmi organizez colțișoarele de filmat. Sunt foarte încântată pentru că noua locație vine cu plusuri și anume cu o pădure fantastică exact la living și asta vă va încărca de energie”, a spus Sore Mihalache la Instagram Story.

Citește și: Cum a descoperit-o Smiley pe Sore Mihalache și ce relație au în prezent. „M-a lăsat să și greșesc” / Exclusiv

„Romantica din mine va sta la geam și va citi privind copacii.”

Noua locuință va reprezenta o sursă de energie bună și de inspirație pentru Sore, care iubește să creeze, iar vechea casă o va închiria.

„Romantica din mine va sta la geam și va citi privind copacii, cu sau fără frunze, cum se vor zbate în bătaia vântului și în bătaia ploii. Ăsta este unul dintre motivele principale pentru care am luat această decizie. Dar, pentru că eu sunt un om super-sentimental și mă atașez și de oameni și de locuri, o să-mi fie foarte dor de locul în care stau acum. A însemnat pentru mine o perioadă absolut superbă de redescoperire personală, de revisare, dacă aș putea spune. În fine, a fost coconul meu în acești ani și îi sunt foarte recunoscătoare căsuței pentru că mi-a arătat un alt drum”, a mai spus cântăreața, în mediul online.

Citește și: De ce a făcut Sore Mihalache un RMN și ce a învățat artista la terapie: „Mintea noastră ne creează probleme” / Exclusiv

Sore Mihalache, dezvăluiri despre noua relație și fetița ei, Erin, la Fresh by Unica

Din fosta relație cu Mircea Julean, Sore Mihalache are o fiică, Erin, în vârstă de 8 ani. Sore și Mircea au confirmat că s-au despărțit în iunie 2022, iar în prezent ambii formează alte cupluri discrete.

Invitată la Fresh by Unica, artista ne-a vorbit, printre multe altele, despre actuala relație, dar și despre fiica ei. Erin nu este doar naturală, ci și incredibil de simpatică și spontană în fața camerei de filmat. De aceea, mama ei o încurajează să se dezvolte armonios în această direcție.

„Mă simt recunoscătoare.”

Cât despre actuala relație, Sore ne-a detaliat întreg procesul pe care l-a parcurs înainte să-și deschidă din nou sufletul.

„N-aș fi anunțat că formez un cuplu dacă n-ar fi fost un parteneriat bun din toate punctele de vedere. Foarte bine (se înțeleg Erin și iubitul ei – n.red.). Mă simt recunoscătoare pentru că n-ai cum să forțezi o chimie în direcția asta. Toate mamele în situația mea cu siguranță la asta se gândesc înainte să înceapă o relație. Real, indiferent cât de mult îți place ție de un om, dacă copilul tău nu e în asentiment cu tine nu ai ce să faci”, a povestit Sore, la Fresh by Unica.

Citește și: Sore Mihalache și fiica ei, Erin, ca două picături de apă. Ce fel de mamă este artista: „Așa au procedat și ai mei” / Exclusiv

„Le-a bifat pe toate”

Deși preferă ca acest aspect al vieții ei să fie cât mai intim cu putință, Sore a ales să vorbească despre el cu Unica.ro pentru că este convinsă că sunt multe femei care se regăsesc în povestea ei. Actrița vrea să le arate tuturor mamelor singure, deși nu se consideră una, că își pot reface viața după ce s-au separat de tatăl copiilor lor. Artista nu se consideră mamă singură deoarece tatăl lui Erin este cât se poate de implicat în creșterea ei.

„Alegerea (unui nou partener – n.red.) a fost altfel, a trebuit să iau în calcul în avans dacă omul de lângă mine poate fi un exemplu bun pentru copilul meu, dacă-i poate fi un prieten bun, dacă-mi poate fi partener și în momentele mai puțin bune ale vieții. Le-a bifat pe toate”, a mai dezvăluit actrița, pentru Unica.ro.

Citește și: „E nevoie de mai multă bărbăție să intri într-o relație cu o femeie care are copil.” Sore Mihalache, dezvăluiri despre rolul de mamă și noul iubit / Exclusiv

Sore, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu artista despre debutul ei muzical la vârsta de doar 11 ani, în trupa Dolly, despre brandul ei vestimentar, experiența de la „Dacing on ice”, cum se menține și multe, multe alte momente cheie din viața și cariera ei. Urmărește interviul integral mai jos!

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News