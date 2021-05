Fabuloasa Diana Enciu a devenit mamă pentru prima oară în aprilie 2021. Diana și soțul ei, Cristian Șimonca, cunoscut drept Otravă în mediul online, dezvăluiau în decembrie 2020 că vor deveni părinți pentru prima oară.

Atunci, creatoarea de conținut era deja însărcinată în 6 luni. „Ea e minunea noastră @bloguluotrava • Când ne refacem și ne regrupăm, revenim cu mai multe povești! Promitem ❤️”, a scris Diana în dreptul unui videoclip în care alăptează, pe 26 aprilie.

Fabuloasa Diana Enciu a vorbit despre recuperarea ei după naștere

După două săptămâni de la naștere, Diana a vorbit despre recuperarea ei. Din nefericire, organismul tinerei are intoleranță la firele cu care a fost cusută după operație, motiv pentru care, în acest moment, se luptă cu o infecție.

„După ce am născut pe 23 aprilie, corpul meu a decis că are intoleranță la firele cu care am fost cusută, interior și exterior, și asta înseamnă infecție. Am această infecție de pe 24 sau 25 [aprilie] care nu-mi permite să fac mare lucru.

Dispare, apare, în funcție de ce fire mai găsește corpul că au mai rămas pe acolo. Starea nu este una extraordinară. Cam ăsta ar fi motivul pentru care nu sunt prea vioaie. Stau la orizontală. Dar caut răbdarea necesară să gestionez treaba asta cât pot de bine în contextul dat și să mă bucur de minunea noastră cât pot”, a dezvăluit Diana pe Instagram.

Diana a dezvăluit sexul micuței în februarie 2021

„Te-am visat mereu fetiță. Am știut că tatăl tău va fi pregătit să crească o femeie puternică, ca mine, ca bunicile și străbunicele tale care au îndurat lucruri ce nici mintea nu le poate plăsmui măcar.

Am știut că tatăl tău va fi mândru să fie înconjurat de fete în casa lui și că iubirea lui pentru mine și pentru tine va crește din prima zi în care vom descoperi că ești parte din noi. Am știut că vei veni la noi când vei simți că noi te merităm.

Ne-ai format în toți anii ăștia în care te-am așteptat și în care am trecut prin clipe mai frumoase și mai puțin frumoase și sunt sigură că tu ne-ai adus aici și mama îți mulțumește. Abia aștept să îți pup tălpile minunate, trupușorul tău plin de energie divină și să fiu stâlpul și sursa ta de putere, mereu protejate de cel mai minunat tată pe care l-am putut visa vreodată pentru tine.

Mai e puțin și vei fi aici și toți oamenii ăștia minunați am simțit că trebuie să știe că ești o fetiță care poartă în burtica ei următoarea generație a familiei noastre. Ce poate fi mai minunat de atât! Avem totul și tu ești minunea noastră! Și vreau să știe toată lumea asta. Mama ta”, a scris Diana atunci pe Instagram.

