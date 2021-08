EXCLUSIV. Ela Crăciun s-a reîntors pe plaja unde s-a căsătorit. Ce s-a schimbat în cuplu în cei 5 ani

Aniversare emoționantă pentru Ela Crăciun pe țărmul bulgăresc al Mării Negre. Vedeta a ales să sărbătorească cinci ani de la căsătoria cu partenerul său de viață, fix pe plaja unde și-au unit destinele. Frumoasa prezentatoare TV și soțul ei au plecat weekendul trecut într-o scurtă vacanță în Bulgaria, spre locul în care și-au jurat iubire, alături de cei trei copii ai lor, ca să retrăiască împreună clipele de neuitat.

În resortul de lux situat în apropiere de Balcic, Ela a ciocnit un pahar de șampanie împreună cu soțul ei, la apusul soarelui și-au jurat din nou iubire, promițându-și să rămână uniți pentru tot restul vieții, ca dovadă că sentimentele lor nu s-au schimbat față de acum 5 ani.











Prezentatoarea a vorbit într-un clip postat pe Instastory despre emoțiile pe care le-a trăit în momentul în care a pășit pe același nisip fin, unde, mai demult, îmbrăcată într-o superbă rochie albă și cu picioarele goale pe nisip, i-a spus “Da” celui care îi era deja soț în acte.

“În fiecare an îmi doresc să revenim aici și să retrăim acele momente care încă îmi dau fiori. Îmi aduc aminte cu mari emoții de jurămintele rostite cu picioarele goale, afundate în nisipul fierbinte și de valurile mării care ne-a fost martoră. Îmi doresc să ajungem în fiecare an aici și să ne declarăm iubirea, la apusul soarelui. Sunt recunoscătoare pentru familia frumoasă pe care o avem și pentru realizările din viața noastră. Știu că nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile și probabil n-aș fi devenit omul care sunt astăzi fără dragostea necondiționată și susținerea soțului meu. Mi-aș dori să știe că îi sunt recunoscătoare în fiecare clipă și îi mulțumesc pentru că este un soț înțelegător și un tată minunat”, a declarat Ela Crăciun.

Ela și-a completat fotografiile de familie cu pozele din acest week-end, când a retrăit toate emoțiile nunții. Ea a publicat pe paginile de Facebook și Instagram filmarea cu dansul mirilor, pe hitul “Time of my life”, coloana sonoră a filmului Dirty Dancing, reamintindu-și cât de mult a muncit până când i-a ieșit coregrafia. Videoclipul a strâns mii de comentarii și like-uri din partea fanilor.

“Am ales melodia împreună pentru că ne-a plăcut foarte mult. Soțul meu a învățat repede pașii, însă mie nu-mi ieșeau nici cu o săptămână înaintea nunții. Făceam antrenamente de 3 ori pe săptămână, el se descurca perfect, în timp ce eu mă tot încurcam. La un moment, am clacat și am vrut să o schimb, însă el m-a încurajat și până la urmă am reușit, iar momentul în care toți cei dragi ne-au privit dansând încă îmi dă fiori”, a povestit prezentatoare TV.

Unul dintre momentele amuzante din timpul ceremoniei, povestite de vedetă pe rețelele sociale a fost că micuța Alesia, atunci în vârstă de doar 5 ani, a stat lipită de picioarele tatălui ei, pe toată durata slujbei. “Relația între tată și fiică este foarte strânsă în familia noastră. Momentul căsătoriei a fost emoționat pentru noi toți, dar mai ales pentru ea, care avea doar 5 ani și probabil, ținându-se de piciorul tatălui său s-a simțit mai protejată și s-a asigurat că nu plecăm nicăieri fără ea”, a mai a spus Ela Crăciun.