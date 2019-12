EXCLUSIV! Andreea Berecleanu, despre Revoluția din 1989: „Dacă aș fi rămas, nu aș mai fi trăit”

Andreea Berecleanu știa deja să tacă, învățase să nu spună nimănui ce se ascultă și se discută acasă. Prezentatoarea Observatorului de la Antena 1 a oferit un interviu, în exclusivitate, pentru Revista Unica în care a rememorat momentele trăite la Revoluția din 1989: „Pe 21 decembrie, plecasem în căutarea unui cadou pentru ziua de naștere a tatălui meu, care era născut chiar pe 25 decembrie. Cei născuți după 1990 trebuie să știe că în acele vremuri erau doar câteva magazine universale mari. Dintre cele mai cunoscute, Unirea și Cocor. Nu găsisem nimic frumos, era și greu să-ți placă ceva, și am mers mai sus, către Piața Universității, și am văzut mulțimea care se adunase deja.“ – își începe povestea Andreea Berecleanu.

Andreea Berecleanu, despre Revoluția din 1989: „Dacă aș fi rămas, nu aș mai fi trăit”

„Primul lucru care m-a izbit a fost stema de stat decupată din mijlocul drapelului. Atunci mi-am dat seama că lumea plecase de la mitingul de la CC (prescurtare de la Comitetul Central, clădirea care adăpostește actualmente Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale – n.r.), acolo unde Ceaușescu își ținuse discursul, și începuse Revoluția. Îndemnul «Azi în Timișoara, mâine-n toată țara!» se întâmpla chiar sub ochii mei. Am alergat pe străzi, am trecut pe lângă vitrinele sparte, am simțit profund și direct, la cald, ura strânsă de tinerii revoluționari curajoși. Ei purtau în sufletele lor curate suferința atâtor generații. Am reușit să ajung acasă după câteva ore, am văzut ce se întâmpla în piață. Dacă în acea noapte aș fi rămas acolo sau chiar în după-amiaza zilei de 21 decembrie, nu aș mai fi trăit.“

Andreea Berecleanu, despre Revoluția din 1989: „Pe acel asfalt pe care acum trec mașinile scumpe ale vremurilor noastre au murit tineri cu flori strânse la piept.“

„Tinerii aceia au fost călcați de tancuri sau împușcați. Pe acel asfalt pe care acum trec mașinile scumpe ale vremurilor noastre au murit tineri cu flori strânse la piept. Asta nu trebuie să uităm niciodată! Cel mai mare câștig pentru noi este libertatea de exprimare, categoric. Apoi deschiderea către alte lumi, posibilitatea de a călători, de a afla, de a cunoaște alte culturi. Asta era imposibil înainte de 1990. Sigur, se putea călători cu mintea și sufletul, oamenii făceau rost de cărți «pe sub mână», la fel se întâmpla și cu filmele. Educație și valori erau, exista tradiție și era respectată. În familia noastră, deși era periculos și interzis, se mergea și la biserică.“ – ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Andreea Berecleanu.

Vezi cum arăta Andreea Berecleanu la Revoluția din 1989 în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Arhivă personală, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro