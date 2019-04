Exclusiv! Anca Serea, însărcinată a șasea oară, a dezvăluit dieta cu care se menține în această perioadă

Anca Serea, în vârstă de 38 de ani, arată senzațional după cinci nașteri și, deși se poate mândri și cu o genă foarte bună, îndrăgita prezentatoarea de televiziune are mare grijă și la alimentație. Anca Serea ne-a dezvăluit, în exclusivitate, cum se întreține în această perioadă și cum se pregătește pentru alăptare: “Superstiții legate de sarcină nu am avut niciodată, la fel și cu poftele. Mănânc foarte multe fructe și legume, iar acum că primăvara abundă în lucruri verzi, mâncăm ridichi, ceapă verde, urzici și spanac.

Primul trimestru de sarcină nu a fost unul prea prietenos, am avut stări specifice acestei perioade, cumulate și cu anemia mea, pe care o țin sub control, dar și cu o tensiune foarte mică(…) Eu am învățat să fiu moderată și disciplinată în ceea ce privește alimentația, nu prea fac excese și evit mesele nesănătoase.

Mănânc gătit, lucruri verzi, fără mult zahăr, făinoase sau carne. După venirea pe lume a bebelușului e clar că alăptarea e prioritară, dar chiar și așa nu trebuie să mâncăm cât pentru doi și ne putem face o listă cu alimente care susțin și echilibrează regimul nostru de proaspete mămici“. – ne-a dezvăluit Anca Serea.

