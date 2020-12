La câteva zile după ce s-a logodit în biserică, Emily Burghelea a fost testată pozitiv pentru COVID-19. Vedeta a intrat în carantină alături de iubitul ei, Andrei, care a primit un test negativ. De asemenea, ea a mărturisit că se confruntă cu o formă ușoară a bolii.

„De pe data de 2 decembrie sunt în carantină alături de iubitul meu, după ce am intrat în contact cu o persoană pozitivă. Din păcate, virusul nu iartă pe nimeni și, în urma procedurilor legale, am aflat că sunt pozitivă însă, spre surprinderea noastră, doar eu. Deși locuim în aceeași casă și dormim în același pat, testul lui Andrei a ieșit negativ. Eu am avut, slavă Domnului, simptome ușoare. Dureri în gât, o stare de oboseală cronică și febră 37,5 într-o singură seară, dar acum mi-am revenit. Știu foarte bine cât de tare te poate doborî acest virus”, a spus Emily Burghelea pentru Cancan.ro