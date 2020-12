Ellen Page a mărturisit că este transgender

Ellen Page, nominalizată la premiile Oscar pentru rolul său din filmul „Juno”, și-a dezvăluit adevărata identitate sexuală. Aceasta a declarat că este transgender și că acum se numește Elliot.

„Bună prieteni, vreau să vă împărtășesc că sunt trans, prenumele meu este neutru și numele meu este Elliot. Mă simt norocos că scriu asta. Să fiu aici. (…) Simt o recunoștință copleșitoare pentru oamenii incredibili care m-au susținut de-a lungul acestei călătorii. Nu pot începe să exprim cât de remarcabil se simte să iubesc în cele din urmă cine sunt suficient pentru a-mi urmări sinele autentic. Am fost inspirat la nesfârșit de atât de mulți în comunitatea trans. Vă mulțumim pentru curajul, generozitatea și munca dvs. continuă pentru a face din această lume un loc mai incluziv și mai plin de compasiune. Voi oferi orice sprijin pot și voi continua să mă străduiesc pentru o societate mai iubitoare și egală”, a transmis vedeta.

Actrița care s-a născut în Canada, în data de 21 februarie 1987 cu numele Ellen Philpotts-Page, foloseşte acum pronumele el şi ei şi se descrie ca fiind transgender şi non-binar, adică identitatea sa de gen nu este nici masculină, nici feminină.

Cunoscută pentru rolurile sale din filme precum Juno, X-Men: Days of Future Past, Tallulah, Flatliners și Inception, a câștigat numeroase premii și a fost nominalizată pentru Academy Award for Best Actress, pentru Golden Globe Award și BAFTA, potrivit Libertatea.ro.

Aceasta este susținută și de soția sa, Emma Portner. Partenera sa de viață și-a arătat susținerea pe rețelele de socializare.

„Sunt atât de mândră de @elliotpage”, a scris Portner pe contul său de Instagram.

