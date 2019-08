Ed Sheeran, dat din nou în judecată pentru plagiat

Ed Sheeran este acuzat că a plagiat piesa lui Marvin Gaye din 1973 când a compus hitul său „Thinking Out Loud” (2014). Procesul a fost intentat la o instanţă din New York, iar, potrivit documentelor, Sheeran a copiat aspecte legate de melodie, ritm, armonii, tobe, bass, tempo etc. Aceasta este pentru a doua oară când Ed Sheeran este dat în judecată pentru plagierea piesei lui Gaye, iar artistul britanic a negat deja acuzaţiile. Mai mult, cererea lui de anulare a procesului de plagiere a fost respinsă în instanță.

Acum, Sam Chokri, un muzician în vârstă de 26 de ani a decis să îl dea în judecată pe cântărețul britanic, acuzându-l că „în mod conștient sau inconștient, are obișnuința de a-și însuși munca altor compozitori”, potrivit Daily Mail.

În documentele depuse în instanţă, Chokri dă ca exemplu hitul din 2017 „Shape Of You”. Plasat pe primul loc în topurile din 34 de ţări, refrenul cântecului ar fi copiat din piesa lui Chokri „Oh Why”, lansată în 2015.

Tânărul muzician susține că Ed a mai plagiat piese ale TLC, Shaggy și Jasmine Rae.

În aşteptarea deciziei instanţei, veniturile rezultate din vânzarea piesei „Shape Of You” au fost blocate.

Însă Ed Sheeran a decis să nu stea cu brațele încrucișate și l-a dat în judecată pe Chokri, pe care îl acuză că i-a pătat reputația. Britanicul cere în instanță și deblocarea profiturilor realizate din vânzarea hitului său.

În 2017, Ed Sheeran, în vârstă de 27 de ani, a încheiat o înţelegere în valoare de 20 de milioane de dolari cu doi compozitori, Thomas Leonard şi Martin Harrington, care l-au acuzat că hitul său „Photograph” este copiat după piesa lor „Amazing”.

Sursă foto: Northfoto

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro