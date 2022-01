Dragoș Dolănescu, fiul lui Ion Dolănescu, s-a vaccinat anti-Covid-19 de 5 ori

Dragoș Dolănescu (46 ani), fiul regretatului artist Ion Dolănescu, s-a vaccinat anti-Covid-19 de 5 ori, cu 3 seruri diferite. „Am vrut să le fac pe toate, să arăt că nu se întâmplă nimic cu mine„, a declarat el, într-un interviu pentru Click.ro

”Toată familia a avut coronavirus. Eu mi-am făcut cinci vaccinuri în SUA ȘI Costa Rica. Eu merg mult la Miami și mi-am făcut acolo vaccinul Johnson&Johnson, apoi m-am imunizat cu Pfizer. La ceva timp am făcut în Costa Rica și vaccinul de la AstraZeneca”, a mărturisit Dragoș Dolănescu, în cadrul aceluiași interviu.

Cu toate că a făcut toate vaccinurile, Dragoș Dolănescu nu susține nici acum vaccinarea obligatorie. ”Eu am susținut vehement peste tot pe unde am fost invitat, că nu e nomal ca oamenii să fie obligați să se vaccineze, fiecare trebuie să decidă pentru el ce face. Eu așa consider, chiar dacă m-am imunizat la greu”.

Foto – Libertatea.ro