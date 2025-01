Diane Langton și Paul Danan, staruri ale serialului „Hollyoaks” au murit la doar câteva zile distanță unul de celălalt. Cei doi în vârstă de 77, respectiv 46 de ani, au lăsat un gol imens în lumea filmului. Miercuri, 15 ianuarie, managerul lui Diane a anunțat decesul acesteia pentru ca joi, 16 ianuarie, vestea morții lui Danan să fie confirmată de compania de management a actorului.

Diane Langton a murit la vârsta de 77 de ani

Diane Langton a încetat din viață miercuri, 15 ianuarie, la vârsta de 77 de ani. Populara actriță, a cărei carieră în televiziune și film a durat mai bine de șase decenii, a murit la scurt timp după ce s-a întors pentru a treia oară la Hollyoaks.

Emițând o declarație miercuri după-amiază, agentul ei a spus: „Sunt trist să spun că Diane Langton a murit în această dimineață. Diane a avut o carieră bogată și remarcabilă, apărând pe scenă, în filme și la televiziune, inclusiv jucând-o pe emblematica Nana McQueen în Hollyoaks din 2007 până în prezent”.

„Diane s-a antrenat la Academia Corona și și-a început cariera profesională ca dansatoare, făcând turnee cu companii de balet din întreaga Europă, urmate de apariții la That Was the Week That Was și The London Palladium”, a completat agentul regretatei actrițe, citat de DailyMail.

Actrița și-a făcut prima apariție în 2007 în „Hollyoaks”, înainte de a prăsi show-ul în 2009. În cele din urmă, ea și-a reluat rolul în 2012, înainte de a pleca pentru a doua oară în 2023, pentru a reveni în 2024.

Paul Danan a decedat la o zi distanță de Diane Langton

Paul Danan, cel mai bine cunoscut pentru că a jucat în „Hollyoaks”, precum și pentru aparițiile sale în diverse emisiuni reality TV, a murit la vârsta de 46 de ani.

Joi, 16 ianuarie, compania de management a regretatului actor, Independent Creative Management, a confirmat vestea morții sale într-o declarație distribuită pe Instagram.

„Cu inimile grele împărtășim vestea tragică a morții lui Paul Danan la doar 46 de ani. Cunoscut pentru prezența sa la televizor, talentul excepțional și bunătatea neclintită, Paul a fost un far de lumină pentru atât de mulți. Plecarea sa prematură va lăsa goluri de neînlocuit în viețile tuturor celor care l-au cunoscut”, se arată în mesajul distribuit pe Instagram.

Danan a devenit un nume cunoscut pentru portretizarea lui Sol Patrick în serialul britanic, „Hollyoaks”, din 1997 până în 2001. Actorul a făcut, de asemenea, apariții în diferite spectacole pentru copii, precum „The Queen’s Nose” și „The Basil Brush Show”, înainte de a obține un rol în „Casualty”.

Vestea morții personalității de televiziune vine la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că a fost internat pentru insuficiență respiratorie din cauza dependenței de vaping în iunie 2024.

Sursă foto: Profimedia

