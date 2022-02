Dara lansează „Ruleta”, o piesă manifest, profundă și vindecătoare

În vremuri de mare încercare pentru umanitate, în plin război între Rusia și Ucraina, muzica poate aduce alinare. Dara lansează „Ruleta”, o piesă emoționantă, profundă, inspirată din traumă și suferință, care se potrivește situației actuale, durerii și neliniștii care a cuprins Europa, dar și multe alte state din lume.

Atunci când cuvintele parcă nu mai au putere, muzica unește suflete și așterne puțină liniște, iar solidaritatea și compasiunea aduc speranță.

„La vârsta de 5 ani, am simțit prima dată frica de război. Poate pentru că bunica mea mai povestea uneori rupturi de istorii despre «cum a fost pentru ea, fetiță de 6 ani, să treacă prin cel de-Al Doilea Război Mondial», sau poate pentru că am aflat prea devreme, la vârsta de 3 ani, cum e să simți că într-o noapte cineva intră peste familia ta și îți distruge orice senzație de siguranță.

Copiii sunt nevinovați și neputincioși. Acum un an, am scris o piesă care este foarte personală și urma să fie lansată pe 23 martie, ziua în care lansez albumul. «Ruleta» era istoria despre trauma mea pe care nu am putut-o povesti în cuvinte mulți ani.

Acum, din păcate, a devenit istoria despre trauma unei întregi națiuni, a copiilor unui popor. Niciun copil în lumea asta nu merită să vadă și să simtă ceea ce simt copiii din Ucraina acum. Mă rog ca îngerii păzitori care m-au ocrotit pe mine în 1996 să îi ocrotească și să le aducă liniștea și pacea la ei acasă cât mai curând”, a declarat Dara.