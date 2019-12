Danny Aiello a murit. Actorul avea 86 de ani

Danny Aiello avea 86 de ani și fusese internat la un spital din New Jersey, după ce se îmbolnăvuse brusc. Se pare că actorul a suferit o infecție care avea legătură cu tratamentul pe care-l urma. Joi seară fusese vizitat de familie și la scurt timpu după ce aceștia au plecat, actorul a decedat.

Danny Aiello este cunoscut pentru rolurile sale în multe filme apreciate încă din anii ’70, fiind nominalizat la Oscar pentru rolul lui Sal din filmul „Do the Right Thing.” A debutat în filme la începutul anilor ’70, prin interpretarea unui mic rol în drama lui Robert de Niro, „Bang the Drumly lent”. L-a interpretat apoi pe Tony Rosato în celebrul „The Godfather: Part II”, în care rosteşte faimoasa replică „Michael Corleone te salută!”.

Danny Aiello a lăsat în urma sa 4 copii și pe soția Sandy, cu care era căsătorită din 1955.

Sursă foto: Hepta

