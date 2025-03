Dan Șucu va deveni bunic pentru a patra oară. Fata cea mare a Cameliei Șucu, Ioana, este însărcinată

Ioana Șucu, una dintre fiicele lui Dan Șucu din fosta căsnicie cu Camelia, va deveni mamă pentru a doua oară. În vârstă de 37 de ani, Ioana așteaptă să aducă pe lume o fetiță.

Dan Șucu va deveni bunic pentru a patra oară

Dan Șucu (62 de ani) are două fete din mariajul cu Camelia – Ioana (37 de ani) și Cristina (33 de ani) -, și mai are doi băieți din actuala căsnicie cu Diana – Dan (18 ani) și Andrei (16 ani). Fata cea mare a afaceristului este managerul restaurantului „The Library”, dezvoltator al programului nutrițional “Iconic health” și event planner la propria firmă de organizări de evenimente. Și mai este mama unui băiețel pe nume Marc. Cristina, sora Ioanei, are și ea doi copii, două fete, și se ocupă , în parteneriat cu soțul său, Vlad Alexandru, de spațiile de joacă „Kiddo Play Academy”, din București.

Recent, Ioana Șucu a anunțat că urmează să devină mamă pentru a doua oară vara aceasta. Ea s-a căsătorit în urmă cu un an și jumătate cu medicul stomatolog Horia Matei, în cadrul unui eveniment de vis ce a avut loc la Snagov.

Ioana și Cristina au acum o relație bună cu tatăl lor, dar lucrurile nu au fost mereu așa între ei, mai ales după divorțul lui de mama lor, Camelia Șucu.

Citeşte şi: Diana Șucu, adevărul despre relația lui Dan Șucu cu fiicele lui din căsnicia cu Camelia Șucu: „Fetele lui l-au dat în judecată”

Citeşte şi: Diana Șucu, dezvăluiri dureroase despre problemele de sănătate ale unuia dintre copii. „O simplă lovitură… ar fi putut să facă hemoragie internă și să moară!”

Citeşte şi: Dan Șucu i-a cunoscut pe fondatorii Nordis. Diana Șucu: „L-au întrebat dacă vrea să facă un parteneriat”. Cum a reacționat afaceristul

Citeşte şi: Ce salariu avea Diana Șucu la TVR când l-a cunoscut pe Dan Șucu, soțul ei: „Puteam să mă descurc”. Ce afacere are în prezent

”Nu petreceam foarte mult timp nici când era cu noi, însă o perioadă am întrerupt orice dialog. Oricum ar fi, un tată care e acasă, e acasă și unul care nu este, nu este. Se schimbă complet lucrurile atunci când nu mai locuiești împreună cu el și el are altă familie. Tatăl meu are doi băieți. Nu am nicio problemă cu ei, ba dimportrivă. Cu soția lui nu voi fi niciodată prietenă. În schimb, relațiile cu tata au devenit mai apropiate”, spunea Ioana Șucu într-un interviu pentru Puterea.

Ce spune Diana Șucu despre relația băieților ei cu surorile vitrege

Fetele lui Șucu și actuala sa soție, Diana, nu au o relație apropiată și nu comunică des. Diana Șucu a explicat în podcastul lui Mihai Morar că regretă că nu s-a putut lega o relație între cei patru copii ai afaceristului.

„Niciodată (n.r.: nu are nicio legătură cu fiicele lui Dan Șucu din fosta căsnicie). Nu vorbesc, n-au nicio legătură cu băieții, deloc, nu au nicio relație. Este o știre falsă, nu au nicio relație, din nefericire. Ele ar fi putut să le cucerească suflețelele, mici fiind, adică nu au venit niciodată la ei cu o jucărie, o ciocolată, o bomboană, niciodată. Cred că ar fi fost foarte ușor, iar eu nu i-am contorsionat pe cei mici împotriva lor sub nicio formă, niciodată.

Îmi pare rău că nu s-a putut lega relația, dar asta este. Nu au avut nicio relație. Au o relație corectă, ne vedem de Paște, de Crăciun, așa cum o au și cu mine (n.r.: relația): Bună ziua, bună ziua și la revedere. Lucrurile nu sunt chiar așa nuanțate” – i-a spus Diana Șucu lui Mihai Morar.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News