Are o familie frumoasă, dar ezită să vorbească despre ea în online. Acum, Dan Negru face o excepție. Prezentatorul de la Kanal D a postat, pe o rețea de socializare, o poză cu cei care îi bucură viața, soția, Codruța, de profesie medic stomatolog, și cei doi copii.

Dan Negru recunoaște că a ales ca Dara și Bogdan să meargă la o școală de stat și nu și-a dorit pentru ei o viață în lumina reflectoarelor.

Dan Negru: „Pe copii i-am lăsat să-și trăiască liniștiți copilăria”

„Pun rar fotografii cu ai mei. Pe copii i-am lăsat să-și trăiască liniștiți copilăria. Nu apar la televizior, nu sunt vedete pe Tik Tok, merg la o școală de stat și calitățile lor, cu care ne mândrim, sunt cele morale. Eu încă mai cred că un om care nu minte, nu fură, nu înșală e greu de învins.

Un om blând și bun își va găsi liniștea oriunde, pe când un om rău, oricâte bogății ar avea, n-o va găsi niciunde. Pun rar poze cu ai mei… Asta e una din ele, dintr-o zi de toamnă care încă miroase a vară “, mărturisește Dan Negru, pe o rețea de socializare.

Dan Negru: „Cred într-o copilărie fără excese. Eu am avut-o”

Are convingerea că adolescența nu e o perioadă ușoară și încearcă să traverseaze această perioadă alături de copiii lui cu mult tact.

„Adolescența e grea în orice perioada ar fi ea și oriunde s-ar întâmpla. „Oameni care învață să meargă pe valuri”, spunea Nichita despre adolescenți. Căutăm calea de mijloc întotdeauna. Nici să nu creadă că sunt cei mai răsfățați, dar nici frustrați că le lipsesc toate.

Mi se întâmplă să fiu adeseori invitat la conferințe publice și mi se cere să povestesc cât de greu mi-a fost mie în copilărie și cum am reușit totuși să fac performanța într-un domeniu. Ori mie nu mi-a fost greu în copilărie, nu am avut o adolescență cu lipsuri, dimpotrivă, eram cât se putea de iubit și răsfățat de părinții mei. Cred într-o copilărie fără excese. Eu am avut-o”, susținea prezentatorul Kanal D, pentru UNICA.RO.

Dan Negru nu ține neapărat să își vadă copiii la studii în străinătate

Dan Negru are convingerea că cei doi copii pe care îi are se pot realiza atât în țară, cât și pe hotare, de aceea nu ține la ideea de a-i vedea la cele mai mari unități de învățământ.

„Cum dă Dumnezeu acum. Cunosc oameni care au studiat în Anglia și sunt proști. Nu cred în astea. Dacă îți dă Dumnezeu în traistă minte, îți dă. Dacă nu, poți să te duci și la Oxford, tot prost ești”, spunea Dan Negru, pentru UNICA.RO.

„Am văzut că e o modă cu gătitul. Dacă al meu ar veni la mine să îmi spună că se face bucătar, aș fi tare dezamăgit”

Cu toate astea, prezentatorul de la Kanal D admite că ar fi tare dezamăgit dacă fiul lui și-ar dori să devină bucătar, chiar dacă tot mai mulți se visează Chefi.

Dan Negru mărturisește că și-ar fi dezamăgit tatăl dacă ar fi ales să își dovedească talentul în bucătărie și să facă o carieră din asta și același sentiment îl încearcă și pe el.

„Am văzut că e o modă cu gătitul. Dacă al meu ar veni la mine să îmi spună că se face bucătar, aș fi tare dezamăgit. Nu zic rău de meseria asta. Dacă eu i-aș fi zis tatălui meu că vreau să mă fac bucătar, mă bătea. Mi-ar fi zis: ‘Ți-am dat meditații la matematică și tu cu ciorba, cu polonicul’. Cred că și lumea asta exagerează, toți vor să se facă Chefi. Cu tot respectul pentru meserie, hai să arătăm că putem și mai mult. Avea Păunescu o vorbă: ‘Să îți fie copilul cu o treaptă mai domn’. Respect meseria, am drag pentru toți cei care o practică, dar dacă mi-ar zice fiul meu că se oprește după 10 clase și se duce să se facă Chef… Nu se poate”, preciza Dan Negru, pentru UNICA.RO.

