Dan Bittman, după despărțirea de Liliana Ștefan: „Sunt un om foarte sărac. I-am lăsat ei tot, tot, tot când am plecat.”

După o relație de aproape 29 de ani, Dan Bittman (53 ani) și Liliana Ștefan (50 ani) au decis să meargă pe drumuri separate.

Artistul a vorbit de curând, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări”, de la Kanal D, despre despărțirea mama celor trei copii pe care îi are, femeia care i-a fost alături la bine și la rău aproape trei decenii.

„Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de patru ani cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe subiect. De un an chiar nu mai locuim împreună. A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere despre această despărțire, pentru că este și mama copiilor mei. Este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna. Aici recunosc că 100% sunt eu de vină”, a mărturisit Dan Bittman, în emisiunea moderată de Denise Rifai.

Cântărețul spune că i-a lăsat Lilianei toate bunurile materiale achiziționate în ultimii ani.

„Sunt un om foarte sărac. Am lăsat tot. Tot. I-am lăsat tot Lilianei când am plecat și am plecat. Nu am nevoie de nimic, pentru că zidurile nu înseamnă nimic. Eu cu ea am avut un proiect, a durat 29 de ani sau cât a fost. Toată dragostea, toți copiii și tot ce a fost s-a întâmplat acolo, iar eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile. Apartamente, case, tot, tot, tot, am lăsat și am plecat”, a adăugat artistul.

