Cum și-a mărit Mihai Trăistariu veniturile în pandemie: „Am făcut un gest extrem!”

În perioada pandemiei, imposibilitatea de a mai susține concerte și de a participa la evenimente îi face pe mulți artiști să găsească alte soluții pentru a face bani.

Știm deja despre Mihai Trăistariu (41 de ani) că, pe lângă cântat, se mai ocupă și cu afaceri imobiliare, artistul deținând mai multe locuințe pe care le închiriază. Dar, în ultima vreme, nici veniturile din chirii nu par să mai fie suficente pentru cântăreț. Artistul are șase garsoniere „uriașe de tip studio”, locuințe ce măsoară cu tot cu balcon circa 43 de metri pătrați și mai are o școală de muzică, dar nici așa, spune el, nu îi ajung banii.

Trăistariu și-a vândut recent una dintre locuințe pentru a mai scăpa de datoriile pe care le are la bănci.

Artistul se declară panicat de situația financiară în care se află și consideră că gestul său de a vinde imobilul a fost unul „extrem”.

„Eu deja am făcut un gest extrem, mi-am vândut una dintre locuinţe şi tot panicat sunt, pentru că aveam 20.000 de lei rată pe lună la bancă. Şi dacă mergeam în ritmul în care mergeam înainte era ok, mă descurcam, dar cu pandemia asta s-a blocat toată viaţa mea şi atunci am fost nevoit să-mi vând un apartament şi aşa am redus rata la 6.000 de lei pe lună. Măcar atât am putut, din ianuarie o să încerc să îmi amân ratele pentru că iarăşi mă sperie restricţiile astea, sunt blocat”, a spus Trăistariu în cadrul unei emisiuni televizate.

