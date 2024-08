Cum se înțeleg Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, după trei ani de relație. Dezvăluirile făcute de juratul MasterChef: „O să auziți și clopote de nuntă”

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează un cuplu de trei ani, însă preferă să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor. Cei doi au pasiuni comune, precum călătoriile și bucătăria și locuiesc împreună de mai mulți ani, însă până acum nu au ajuns la altar. Juratul MasterChef a dezvăluit cum se înțelege cu iubita lui și dacă are sau nu de gând să se însoare, așa cum de multe ori a fost îndemnat de colegii lui, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

Cătălin Scărlătescu, detalii din culisele relației cu Doina Teodoru

Cătălin Scărlătescu a cunoscut-o pe Doina Teodoru în urmă cu trei ani, iar de atunci sunt de nedespărțit. Actrița a reușit să îl cucerească rapid pe celebrul bucătar și l-a făcut să „se așeze la casa lui”. Asta pentru că, de când formează un cuplu, Cătălin își petrece toate vacanțele alături de ea, împărtășind aceleași pasiuni. Mai mult, se pare că juratul MasterChef se gândește să facă și pasul cel mare și să o ceară de soție.

”Vara aceasta, Doina m-a ținut numai în vacanțe! Peste tot am mers! Am fost în Grecia, Albania, Serbia, Franța! Am fost în vacanțe culinare. Acum și Doina face vacanțe culinare. Eu rămân plimbărețul suprem, pentru că am peste 50 de țări văzute. Mă plimb de mic! După ce terminam proiectul, aș vrea în Australia! N-am fost și vreau. Împreună organizăm vacanțele, este o muncă de echipă”, a povestit chef Scărlătescu pentru Cancan.

Deși au un program încărcat, cu Doina la teatru sau pe platourile de filmare, iar el la MasterChef, cei doi se înțeleg foarte bine și relația lor se îndreptă în direcția bună. Deși recunoaște că mai au discuții, la fel ca orice alt cuplu, bucătarul spune că reușesc să treacă peste ele întrucât în relația lor predomină „respectul”.

„O să auziți și clopote de nuntă! Deocamdată, este de bine! Doina este o femeie foarte inteligentă. Femeile inteligente știu să facă totul altfel. Doar alea neinteligente pun presiune, hai, hai, hai! Eu sunt un băiețaș asumat, mi-am văzut de relație. De trei ani de zile, sunt bobocel, cumințel, îmi văd de viața mea privată, de colegi. Mai există și nervi în relație, dar calmul și respectul fac absolut tot”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu.

Scărlătescu face echipă cu Florin Dumitrescu și Sorin Bontea la „MasterChef”

La începutul lunii octombrie 2023, Antena 1 anunța că Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu nu vor mai fi jurați ai emisiunii Chefi la cuțite, întristând fanii show-ului culinar. Peste câteva luni, însă, bucătarii au decis să accepte propunerea Pro TV de a reveni pe micile ecrane, în emisiunea care i-a consacrat.

„Să vă așteptați să îi vedeți pe Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu făcând ceea ce ne place cel mai mult, adică jurizând mâncare. E ca și cum nu s-a întâmplat nimic niciodată. Oamenii de pe stradă mă întrebau când începem. Se pare că le-am lipsit oamenilor, pentru că își doresc foarte mult să ne vadă în formula aceasta fantastică”, a afirmat chef Scărlătescu pentru publicația menționată anterior.

Acestora li s-a alăturat și Gina Pistol care, timp de un an și jumătate s-a retras din televiziune pentru a se odihni și pentru a se concentra asupra familiei sale.

Noul sezon MasterChef va reveni pe micile ecrane pe data de 10 septembrie, după cum a anunțat oficial postul de televiziune Pro TV.

Sursă foto: Instagram

