Cum arată Mirela Stoian, la 19 ani de când s-a terminat „Vacanța Mare”. Lila este de nerecunoscut

Mirela Stoian (56 ani) a devenit cunoscută odată cu interpretarea Lilei, în show-ul de televiziune „Vacanța Mare”, unde a jucat alături de Mugur Mihăilescu și Radu Pietreanu. În anul 2007, odată cu terminarea programului tv, viața actriței s-a schimbat radical, aceasta nemaifiind cooptată în proiecte televizate. Mai mult, ea a avut de suferit din cauza personajului care, odată, i-a adus faima.

Cum arată și ce face Mirela Stoian, la 19 ani de la terminarea serialului „Vacanța Mare”

Mirela Stoian s-a alăturat, în anul 1999, lui Radu Pietreanu, Mugur Mihăescu și Florin Petrescu în proiectul de televiziune „Vacanța Mare”. Show-ul, care a încântat milioane de români, s-a încheiat în anul 2007, iar de atunci actrița, care a interpretat-o pe Lila, a dispărut din viața publică. Aceasta nu a mai primit oferte pentru proiectele televizate, iar viața ei s-a schimbat total.

Deși i-a adus celebritatea, rolul Lilei i-a creat și experiențe neplăcute în carieră. După încheierea „Vacanța Mare”, actriței i-a fost greu să își găsească un loc de muncă. Mirela Stoian a mărturisit că timp de cinci ani s-a chinuit să își găsească de lucru, fără rezultat.

„Nu îmi este dor de personajul Lila. Şi din cauza, dar şi datorită personajului am avut diverse experienţe. M-am bucurat de celebritate, dar şi de ”greutatea” acestui nume. Dacă nu mi-am găsit de muncă în ultimii cinci ani este şi din cauza faptului că lumea m-a văzut ca pe acest personaj. Pe vremea când eram ‘Lila’ am avut salarii foarte bune, am trăit decent”, a afirmat Mirela Stoian în urmă cu ceva timp, la TVR.

„Nu erau sume exorbitante, dovadă că stau în apartamentul pe care l-am luat cu soţul meu. Aveam nişte bani puşi deoparte, însă nu foarte mulţi. Atunci îmi făceam toate mofturile, făceam cadouri și nu m-am aşteptat niciodată ca totul să se termine atât de brusc. Acum trăiesc din ajutorul celor care mă iubesc şi deplâng de pe margine eşecul meu. Sora şi părinţii mă ajută”, mai spunea atunci actrița.

Actrița și-a dedicat viața teatrului

Mirela Stoian și-a reconfigurat viața și a început să joace pe scenele marilor teatre din București, printre care Teatrul Elisabeta și Teatrul Odeon.

De-a lungul timpului, actrița a jucat în numeroase piese, printre care: „Bucătarii”, „Lună de miere cu piper”, Încă nu, dar o să fie”, „Ultima reuniune”, „Ivan cel groaznic” sau „Gaițele”.

După retragerea din televiziune, a mai avut o scurtă apariție la TVR 2, în emisiunea “Ieri, Azi, Mâine”, dar proiectul nu a fost dus mai departe.

„Mirela a trăit experiențe nu foarte plăcute și a preferat să se închidă în ea și să nu mai comunice cu toți ceilalți colegi de teatru, din păcate. Nu a rămas în relații prea bune cu foștii colegi, dar nici nu le-a cerut vreodată ajutorul. Mirela este o femeie minunată, care nu a avut mare noroc, însă merge mai departe”, spuneau și apropiații celebrei actrițe.

Nici pe rețelele de socializare, Mirela Stoian nu este o persoană activă, aceasta preferând să trăiască departe de ochii curioșilor, iar cei care își doresc să o vadă o pot face atunci când se află pe scena teatrului.

