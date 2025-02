Cum a cucerit-o Alina Oprea, fosta iubită a lui Cătălin Bordea, pe bunica actorului: „Pe asta ia-o”

Cătălin Bordea părea să își fi găsit liniștea în brațele unei altei femei după divorțul de Livia Eftimie. Actorul se atașase atât de mult de Alina Oprea încât a dus-o de sărbători acasă la bunica lui, de sărbători. Acolo, tânăra a fost supusă unui test de către femeia care l-a crescut pe îndrăgitul comediant. Deși a trecut testul bunicii, se pare că tânăra nu a fost tocmai ce căuta Bordea întrucât de curând el a dezvăluit că nu se mai află în nicio relație.

Cătălin Bordea a dus-o pe Alina Oprea să îi cunoască bunica

Cătălin Bordea a cunoscut-o pe Alina Oprea pe rețelele sociale, cei doi apropiindu-se fără a-și dori de fapt să înceapă o relație. Dar, potrivit actorului, lucrurile au decurs de la sine și curând femeia a reușit să îl cucerească. Deși toată lumea credea că relația lui Bordea cu tânăra brunetă este de viitor, se pare că aceasta s-a încheiat, chiar comediantul confirmând despărțirea de noua lui parteneră.

Invitat în podcastul „Te Ascult” realizat de Ilinca Vandici, Cătălin Bordea a dezvăluit că el și Alina au format un cuplu timp de câteva luni, iar fata chiar a mers de Crăciun la bunica lui, în Moldova, pentru a o cunoaște. Ruptura dintre Bordea și Alina pare să fie una recentă întrucât el a vorbit cu drag de Alina Oprea în podcastul filmat cu puțin timp înainte de Ziua Îndrăgostiților, în timp ce la avanpremiera filmului „Mentorii”, ce a avut loc pe 24 februarie, acesta mărturisea că este „singur cuc”.

Actorul i-a dezvăluit Ilincăi Vandici că, în momentul în care bunica lui a cunoscut-o pe Alina, femeia a supus-o unui test, pe care ea l-a trecut cu brio.

Alinei îi place să gătească foarte tare doar că bunică-mea nu are încredere în tine. Ea gătește în familia aia. Vii tu și spui, „Pot să fac eu maioneza?” (râde). „Face ea maioneza, haha!” Și a făcut-o. A băgat degetul așa baba și a zis: „Ia-o! Pe asta ia-o!”, a povestit Cătălin Bordea.

Întrebat de Ilinca Vandici dacă și-a dus toate iubitele la bunica lui pentru „ face maioneza”, actorul a răspuns: „Nu, Alina a făcut-o că așa a vrut ea”.

Ce spunea Bordea despre relația cu Alina Oprea

În urmă cu două săptămâni, Cătălin Bordea spunea că și-a găsit în sfârșit liniștea.

„Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată, habar nu am. Eu mi-am făcut acest tatuaj pe gât cu 444. Eu pe ea nu o cunoșteam, iar ea mi-a dat mesaj să mă întrebe ce reprezintă, pentru că ea are fix același tatuaj, dar pe ceafă. Ciudat rău! Are tatuaj cu 444 ca mine, numărul casei este 4, etajul este 4. Pentru mine, 444 era ”for worse, for better, forever” (la bine, la rău, pentru totdeauna) și înseamnă și protecție. Ea îl are fix la fel, dar în oglindă. (…) Nu mi-am dat seama ce și cum, noi nu am pornit cu gândul la o relație”, spunea atunci actorul.

Mai apoi, el a mărturisit în emisiunea „Un Show Păcătos” că „fata e reală” și „relația e reală”, lucru confirmat zilele trecute și de Alina Oprea pe Instagram. Tânăra a distribuit pe rețeaua de socializare o imagine cu ea, alături de mesajul: „Fata e Reală. La bine, la rău, pentru totdeauna 444”.

Nu se știe ce s-a întâmplat între cei doi de au decis să pună capăt brusc relației, ținând cont de faptul că Bordea părea încântat de noua lui iubită, în timpul podcastului Ilincăi Vandici.

