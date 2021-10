Invitată în emisiunea „La Măruță”, Sorana Darclee (38 de ani) ex-A.S.I.A. a vorbit despre provocările întâmpinate în viață, dezvăluind totodată cu ce se ocupă acum. În anul 2014, solista a divorțat de fostul soț, Paul Moga, ofițer SRI, după ce bărbatul a înșelat-o cu o escortă numită Betty. „Nu vreau să vorbesc despre asta, fiecare face ce simte”, declara artista la vremea aceea.

Cu ce se ocupă acum Sorana Darclee ex-A.S.I.A.

„Divorțul este o cumpănă în viața oricui. Nu este ceva prin care treci lejer. (…) Măritată fix 2 ani am fost. În ziua în care ne-am căsătorit, doi ani mai târziu, semnam actele de divorț. M-a amuzat și atunci. Așa e viața. Nu divorțul a fost motivul depresiei mele, dar a contat, a fost un pumn în ochi, să zic așa”, a povestit Sorana în emisiunea „La Măruță”.

Artista a mers la 4 psihoterapeuți pentru a-și vindeca depresia. „Ultimul mi-a spus că trebuie să vadă un psihoterapeut după ce a vorbit cu mine”, a glumit Sorana. „În momentul în care te căsătorești și începi să creezi această familie, divorțul vine ca o formă de smucitură care te aruncă dintr-un cămin într-o junglă. Nu prea știi ce se întâmplă cu tine”, a mai povestit artista.

„Nu mai vorbim (n.red. ea și fostul soț), Doamne-ferește, fiecare are viața lui. Nu a rămas cu persoana cu care m-a înșelat și asta nici nu contează. N-am să-l vorbesc de rău. Cinci ani am fost împreună. Mi se pare deplasat să vorbești urât despre cineva cu care ai avut o relație pentru că s-a terminat relația urât”, a mai spus Sorana.

O altă cumpănă din viața solistei a fost decesul tatălui ei din 2011. „Știam că are diabet, dar el a ascuns foarte multe informații legate de sănătatea lui ca să nu mă necăjească”, a mai dezvăluit Sorana.

Din anul 2018, Sorana formează un cuplu cu actualul ei iubit, Cosmin Dragoteanu. „Da, mă gândesc la măritiș, de ce nu? Dar nu acum. Suntem de aproape 4 ani împreună. Suntem extraordinar de bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Nici măcar în cele mai frumoase vise nu am putut să mă gândesc la un om așa cum este el. E perfect”, a mai spus Sorana la „Măruță”.

Întâlnirea lui Cosmin cu Sorana a fost prevestită de un duhovnic. În timpul mesei de Crăciun, după ce mama solistei s-a plâns că aceasta din urmă nu-i face nepoți, duhovnicul a liniștit-o spunându-i că „va da cap în cap” cu cineva curând. O lună mai târziu, Sorana și Cosmin s-au cunoscut.

„Eram într-un restaurant care după o anumită oră se transformă în club, era întuneric și mergeam pe un culoar destul de strâmt, aveam niște tocuri foarte înalte și am dat cap în cap cu el. Am început să vorbim și am avut senzația că-l cunosc dintotdeauna”, a povestit Sorana.

„Așa cum pictura a apărut în viața mea și mi-a luminat tot, tot, tot, toți anii de existență, așa a fost și momentul în care a apărut Cosmin. Este acea relație extrem de frumoasă, puternică. Noi nu ne contrazicem niciodată, pentru că nu avem de ce. Noi comunicăm, încercăm să găsim soluții”, mai mărturisea Sorana în iunie 2020.

„M-am retras din showbiz. Am devenit așa, foarte dubioasă pentru unii. Îmi place să pictez și fac asta încontinuu și nu îmi place să mai fac nimic altceva în afara de pictură”, a mai povestit artista. „Eu nu mă consider talentată. Consider că tot ce se vede este foarte multă muncă, ambiție și exercițiu”, a completat.

