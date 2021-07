Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță (43 de ani), Acasă la Măruță, Cristi Mitrea (39 de ani) a vorbit despre participarea sa în show-ul Burlăcița, dar și despre relația dintre el și Andreea Mantea (34 de ani). Luptătorul și prezentatoarea TV au împreună un fiu, David, în vârstă de 6 ani.

Cristi Mitrea, declarații surprinzătoare despre relația cu Andreea Mantea

Fosta pereche s-a cunoscut pe platourile de filmare ale show-ului Burlăcița. „Povestea e alta, am fost la Burlăcița, problema e că nu am mai vrut să plec acasă. Mie îmi place să câștig oriunde m-ai pune”, a spus sportivul. După încheierea competiției TV, Andreea și Cristi au format un cuplu timp de 6-7 luni.

„Acum ești într-o relație bună cu Andreea?”, a întrebat Măruță. „Nu. Nu știu să răspund la întrebarea «de ce?». Eu nu pot să stau într-un anume mediu. Nu sunt liniștit. Suntem două persoane care probabil ne facem viața un calvar, habar nu am. Nu reușim să o ducem până la capăt”, a răspuns Cristi Mitrea.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 13)

„Mi-a trecut prin cap să mă căsătoresc cu ea. Nu a zis nu, dar nu era nici un da! Eu sunt prost, eu cred în basme, mie îmi plac poveștile, dar ce s-a întâmplat la Burlăcița a fost fals 70%. Nu era adevărat. Ce s-a întâmplat după a fost real. Dar când desfaci bagajele și vezi ca nu te potrivești, amâni cererea în căsătorie”, a mai spus Cristi Mitrea.

Cristi Mitrea nu este trecut în certificatul de naștere al lui David, însă acum are o relație foarte apropiată cu micuțul. „Răspunsul la «nu ți l-ai dorit» (…) este că alesesem să termin relația.

Eram plecat demult și într-o zi am primit un mesaj în care mi s-a transmis că Andreea era însărcinată și că, indiferent de ce s-a întâmplat între noi, ea păstrează copilul. 6-7 luni am fost împreună, luni în care nu am discutat despre a avea un copil.

Citește și:

Andreea Mantea susține că a fost agresată fizic de Cristi Mitrea

Cu cine formează Cristi Mitrea un cuplu de aproape 4 ani. „Ne lăsăm, iar ne luăm. E foc”

Cristi Mitrea a dezvăluit cine este iubitul Andreei Mantea

Eu am considerat că e musai ca lucrurile astea să se facă din dragoste și de comun acord. Da, [am iubit-o pe Andreea]. Eu n-am crezut mult timp [că era însărcinată]. Am crezut că e o încercare de a mă aduce înapoi. (…)

După aceea, știind istoria noastră, știind modul de funcționare a creșterii unui copil care stă ba la mamă, ba la tată, cum să spun, trebuie să fiu eu bine cu mine ca să am ce să-i transmit copilului. Nu mi-aș dori să crească copilul într-un mediu cu o energie foarte proastă în care sunt certuri, discuții, tonuri ridicate.

Relația cu Andreea a fost cu de toate, și cu bune și cu… toxică. Nu există nu am vrut [să fiu trecut pe certificat]. Nimeni nu m-a întrebat. N-am avut discuția, aveam o comunicare întreruptă. Eu nu cred că ești mamă sau de tată dacă e scrisă titulatura aceea”, a mai declarat sportivul.

Andreea Mantea a spus care este de fapt relația dintre Cristi Mitrea și fiul lor

În urma acestor declarații, Andreea Mantea a spus care este, de fapt, relația dintre Cristi Mitrea și fiul lor. Andreea a declarat în exclusivitate pentru WOWbiz:

„A spus că el și David au o relație magnifică. Realitatea este alta. Nu a avut răbdare niciodată cu el, în așa fel încât să își construiască o relație tată-fiu. Iar acum este prea târziu deja. Copilul nu îl mai vrea.

Nu îl mai place, nu vrea să mai audă de el, în ciuda faptului că m-am chinuit să conturez o imagine perfectă a tatălui lui. Pentru că l-a dezamăgit enorm. Și-a dorit să îi fie alături în anumite momente și nu i-a fost. Probabil… că era ocupat cu instabilitatea emoțională.

Când copilul își dorea să îl vadă… nu avea timp sau pur și simplu nu răspundea. Îl lua sau îl vedea doar când copilul nu își dorea. Oricum este înfiorător să descriu în cuvinte reacția copilului când auzea că trebuie să meargă la el”.

„Acum, David este liniștit. A trecut peste multe întâmplări și dezamăgiri cu bine. A crescut cât de cât și percepe altfel lucrurile. A înțeles atât cât trebuia să înțeleagă la vârsta lui. Este bucuros că nu mai e nevoit să simtă teama de a merge la tatăl lui, iar eu sunt fericită că puiul meu nu va mai fi lovit.

Referitor la viața mea personală din prezent, vă pot spune că mi-am găsit echilibrul și că mi-e bine așa, în liniște și intimitate, sperând să fiu lăsată să îmi cresc copilul frumos și fără să sufere mai târziu, văzând fel și fel de declarații murdare și mincinoase, spuse doar pentru un dram de celebritate.

Sper ca voi, toți cei care îmi sunteți alături mereu, să înțelegeți demersul meu, dar și motivul pentru care nu am putut să fac publice aceste lucruri până acum și de ce, totuși, aleg să fac asta în acest moment. Vă mulțumesc!”, a încheiat prezentatoarea TV.

Foto: Instagram