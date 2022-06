Cum se simte Ovidiu Ioanițoaia după ce a suferit un atac vascular cerebral

Jurnalistul Ovidiu Ioaniţoaia a suferit un atac vascular cerebral în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce se afla în vacanță în stațiunea Balcic din Bulgaria.

Ovidiu Ioanițoaia, în vârstă de 77 de ani, a trecut printr-un moment de cumpănă sâmbătă seara, 11 iunie. Jurnalistul, care se afla în vacanță pe litoralul bulgăresc împreună cu soția sa, se uita la un meci de fotbal când a început să se simtă rău și să acuze dureri pe partea stângă a corpului.

În urma analizelor s-a constatat că Ovidiu Ioanițoaia suferise un AVC, dar din fericire a fost o formă ușoară, iar jurnalistul și-a revenit repede.

Mă simt bine, nu mai am probleme. Mâna stângă este ok. Am trecut printr-un moment greu, mi s-a confirmat că a fost AVC. O formă ușoară, a trecut, dar voi mai face niște consultații. A condus soția și am ajuns azi-noapte la 3 la Constanța, de la Balcic”, a mărturisit directorul publicației Gazeta Sporturilor pentru Fanatik.