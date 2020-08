Cornel Ilie, pentru prima dată pe bicicletă, la 44 de ani

Are 44 de ani și până acum nu urcase niciodată pe o bicicletă. Și pentru acest moment special, Cornel a luat și lecții pentru a se asigura că nu va suferi niciun accident.

Astfel, cântărețul și-a pus casca de protecție, și-a făcut curaj și a urcat pe șaua bicicletei.

Despre acest eveniment a povestit chiar Cornel Ilie, pe contul său de Instagram.

„Am făcut-o și p-asta. Am învățat să merg pe bicicletă! Da, la vârsta asta. N-am avut niciodată bicicletă. Poza cu casca este făcută acum câteva zile, la prima oră de învățat. Acum o săptămână m-am înscris la niște cursuri de inițiere găsite la o simplă căutare pe net. Azi am făcut primul meu kilometru cu bicicleta și pentru mine asta este o performanță uriașă, chiar dacă pentru cei mai mulți dintre voi asta înseamnă aproape nimic. Eu am mai câștigat o luptă cu mine însumi și mă bucur ca un copil la prima lui bicicletă. Totusi, pentru o perioadă, dacă mă vedeți pe bicicletă să nu vă apropiați prea tare că încă pot fi periculos: Păstrați și distanțarea socială și cea necesară. M-am născut în 1976, dar pot să renasc oricând”, a scris artistul pe rețeaua de socializare, unde a și postat o imagine cu el pe bicicletă.

Sursă foto. Instagram

