Claudia Neghină a împlinit la începutul anului 2021, mai precis pe 4 ianuarie, 39 de ani. În prezent, antrenoarea de fitness este însărcinată cu primul ei copil, o fiică. În mediul online, modelul a dezvăluit că va naște în doar o săptămână.

Claudia Neghină va deveni mamă în doar o săptămână

Totodată, Claudia a publicat un videoclip în care își arată burtica de gravidă. „Situația curentă. Încă o săptămână”, a scris modelul pe imaginile video. Fotografiile le puteți găsi în GALERIA FOTO de mai jos!

„Emoțiile mele cresc, dar sunt emoții pozitive, sunt mai calmă și fericită ca niciodată. Nu mi-am impus aceste lucruri, au venit natural și încă o dată viața mi-a arătat că îți dă tot ce ai nevoie la timpul potrivit.

De asemenea, tot ceea ce mama gravidă simte și crede, este transmis prin neurohormoni copilului ei nenăscut, iar fără stres, sistemul nervos al copilului funcționează fără probleme”, scria Claudia pe 5 aprilie.

Ce nume va purta fiica modelului

Pentru fiica ei, Claudia a ales numele Sofia. „Tot timpul mi-au plăcut copiii și am lucrat cu ei. Eu am făcut liceul pedagogic. Multe prietene au copii și mi-e foarte drag de ei. Nu am avut niciodată instinctul matern.

Am avut cumva presimțirea că o fetiță mă așteaptă. Nu știu de ce. (…) Cred în spiritualitate. Chiar în ziua în care am aflat că o să am o fetiță, nu a fost un vis, a fost o certitudine, m-am trezit din somn și am avut numele în gând, Sofia.

Chiar nu cunosc pe nimeni Sofia. Nu am pe nimeni în familie, nu m-am uitat la vreun film. A fost un semn”, mărturisea Claudia în ianuarie 2021, în emisiunea Vorbește Lumea.

Pe întreg parcursul sarcinii sale, Claudia a oferit sfaturi pentru viitoarele mămici: „(1) Hidratarea, minim 2 litri de apă pe zi, ne ajută pentru prevenirea retenției de apă și de asemenea previne apariția vergeturilor. Apă, nu sucuri sau băuturi îndulcite!

(2) Mișcarea ușoară (dacă sarcina vă permite), activează circulația, stimulează vascularizarea la nivelul articulațiilor, combate grețurile și somnolența, îmbunătățește starea de spirit și te menține în formă.

(3) Găsește-ți activități care îți fac plăcere și te relaxează. Starea ta se transmite bebelușului! (4) Hidratează-ți pielea zilnic cu uleiuri și loțiuni naturale pentru a preveni apariția vergeturilor”.

