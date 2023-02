„Ofer un sound nou pentru industrie, iar asta atrage curiozități”. Cine este Alduts Sherdley, artista care vrea să popularizeze muzica soul și R&B în România / Exclusiv

La doar 24 de ani, Alduts Sherdley, pe numele ei real Andreea Marta Aldulescu, s-a făcut remarcată rapid în industria muzicală din România. A apărut „de nicăieri” în cadrul show-ului One True Singer și a lăsat muzica să vorbească pentru ea.

Cu o voce specială și un look ieșit din tipare, Alduts a cucerit deja noua generație, dar vrea să facă mai mult decât atât – vrea să readucă atenția, în peisajul muzical din România, asupra unor genuri mai puțin abordate în prezent, precum R&B-ul sau neo soul-ul.

Originară din Constanța, Alduts Sherdley s-a lansat ca artist independent în 2018, însă a reușit să se facă cunoscută la nivel național abia după apariția la OTS. Ulterior, artista a semnat și un contract cu Global Records, împlinindu-și astfel visul de a trăi din muzică.

În 2021, single-ul ei „Swipe Right” a reușit să intre în topul Spotify Viral România, iar de atunci cariera muzicală a lui Alduts a luat avânt. Pentru a afla mai multe despre muzica ei, despre planurile de viitor și despre sursele sale de inspirație, am stat de vorbă cu Alduts Sherdley, la scurt timp după lansarea EP-ului ei, “Indisponibil”.

Ai lansat recent EP-ul “Indisponibil”. Cum a fost primit de fanii tăi?

Mi se pare minunat, deoarece am scris acest EP cu gândul de a mă elibera de propriile emoții, foarte intime, și am reușit să ating atâtea suflete prin trăirea mea. Feedback-ul a fost extrem de pur și de onest.

Am primit multe mesaje precum: „M-am regăsit în melodii, am retrăit niște momente pe care le lăsasem undeva ascunse şi am plâns, pentru că erau versuri asemănătoare cu ale mele și parcă eram eu iar. De acum știu că de fiecare dată când te voi asculta îmi voi aduce aminte de acele trăiri pe care le-am blocat și ascuns. Îți mulțumesc pentru că ai redat ceea ce am simțit cândva și poate nu e întâmplător!”, iar asta înseamnă enorm pentru mine.

Reușești să te diferențiezi clar în peisajul muzical românesc prin genurile pe care le abordezi – neo soul, R&B, trap soul. Cum vezi tu asta? Este mai degrabă un avantaj sau o provocare pentru tine?

Uneori este un avantaj, deoarece reușesc să ofer un sound nou pentru industria noastră sau cel puțin încerc să popularizez ceva ce nu este ascultat la un nivel mare, iar asta atrage curiozități asupra mea ca artist. Din nefericire, este și un dezavantaj, deoarece oamenii nu sunt obișnuiți cu ceea ce fac eu și nu sunt atât de interesați în a susține mișcarea pe care îmi doresc să o aduc.

Cum s-a născut dragostea ta pentru aceste genuri muzicale? Cine sunt artiștii care ți-au influențat cel mai mult cariera?

Le-am descoperit când eram mică prin prisma internetului și de atunci nu am mai găsit alte genuri muzicale pe care care să le ascult și să mă atingă atât de intens în propriul soft spot creativ. Am fost influențată de artiști precum Summer Walker, Sade, Emmavie, Bryson Tiller și mulți alții.

Te vezi făcând muzică doar în direcția asta sau ai vrea să experimentezi și cu genuri mai mainstream, cum ar fi pop-ul, de exemplu?

Sunt total deschisă pentru a experimenta orice gen de muzică atâta timp cât o facem în așa fel încât să rămân la fel de autentică.

Ai lucrat deja cu Rava pentru “Dungă” și remixul de la “Cardu’”. Cu ce alt artist mare din România te-ai vedea făcând o piesă? Nu neapărat din sfera trap.

Momentan nu mă văd făcând o piesă cu nimeni în mod special. O las să vină de la sine. Cred mult în conexiunile naturale dintre artiști.

Cât de mult ți s-a schimbat viața după One True Singer și contractul cu Global Records?

M-a ajutat mult toată experiența să devin mai bună, mai încrezătoare și să dau frâu liber laturei mele artistice, fiind susținută de la spate de niște oameni foarte mișto.

De unde vine numele tău de scenă? Care e povestea lui Alduts Sherdley?

Alduts (sau Aldu, după cum mă strigă toată lumea) este derivat din numele meu de familie, iar Sherdley este preluat dintr-o carte.

Dincolo de muzică, tu ai și un look special. Continui să te ocupi singură de asta sau lucrezi cu cineva pe partea de styling?

Mă ocup singură de propria imagine, de la păr, la haine sau machiaj. Singura ocazie, până acum, când am lucrat cu cineva pe partea de styling a fost pentru CARDU.

Recomandă-ne un artist sau un album pe care ar trebui să-l ascultăm.

Vă recomand să ascultați albumul Drunken Wordz Sober Thoughtz de la Sevyn Streeter.

Te vezi făcând muzică toată viața? Sau ai și un plan B?

Momentan nu am niciun alt plan B bine pus la punct. Vreau să mă bazez pe prezent și ceea ce fac acum, să investesc tot în muzică și să fac în așa fel încât meseria de acum să îmi devină și să îmi rămână profesie de bază.

Foto – PR / Globar Records