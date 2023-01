Cine ar fi adevăratul tată al Prințului Harry. Regele Charles obișnuia să glumească pe această temă

Prințul Harry a atins un subiect controversat în cartea sa, „Rezervă” – identitatea adevăratului său tată. Ducele de Sussex spune că Regele Charles obișnuia să glumească des pe această temă.

În urmă cu mai mulți ani s-a zvonit că Harry ar fi fiul Prințesei Diana cu maiorul James Hewitt, cu care Prințesa de Wales a avut o aventură.

Prințul Harry, despre „adevăratul lui tată”

Timp de zeci de ani, au existat speculații privind identitatea tatălui Prințului Harry. Presa a scris, de mai multe ori, că ducele nu ar fi, de fapt, fiul lui Charles, ci al maiorului James Hewitt, în pofida faptului că Prințul Harry s-a născut în 1984, iar povestea de iubire dintre Diana și Hewitt a început ăn 1987.

Potrivit ducelui, cel care făcea haz de aceste opinii privind paternitatea, era chiar tatăl său, actualul monarh al Marii Britanii.

„Tatei îi plăcea să spună povești, iar aceasta era una dintre cele mai bune din repertoriul său”

Ducele de Sussex a spus că Charles obișnuia să glumească: „Cine știe dacă sunt cu adevărat Prințul de Wales? Cine știe dacă sunt adevăratul tău tată? Poate adevăratul tău tată este în Broadmoor, dragă băiete”.

Amintindu-și cum Charles „râdea și râdea”, Prințul Harry a precizat că era „o glumă deloc amuzantă, ținând cont de zvonurile care circulau atunci, conform cărora tatăl meu ar fi fost unul dintre iubiții mamei: Maiorul James Hewitt”.

„Unul dintre motivele acestor zvonuri era faptul că Maiorul Hewitt avea păr roșcat, dar altul era sadismul”, a afirmat Harry.

„Cititorii de tabloide erau încântați de ideea că fiul mai mic al Prințului Charles nu era copilul Prințului Charles. Nu se mai săturau de această „glumă”, dintr-un oarecare motiv. Poate îi făcea să se simtă mai bine gândindu-se la viețile lor, dacă viața unui tânăr prinț era motiv de râs”, a continuat Prințul.

În cele din urmă, ducele de Sussex a lămurit lucrurile în carea sa autobiografică: „Nu mai contează că mama nu l-a cunoscut pe maiorul Hewitt decât la mult timp după ce eu m-am născut, povestea era mult mai bună pentru a nu fi dată”.

James Hewitt, în vârstă de 64 de ani, de asemenea a negat zvonurile, afirmând, în anul 2017, că acest zvon continuă să circule doar pentru că „vinde ziare”.

„Este mai rău pentru el probabil, bietul băiat”, a spus atunci James Hewitt.

Cum i-a dat Charles lui Harry vestea morții Prințesei Diana

Prințul Harry a povestit, în cartea sa, cum a aflat că mama sa a murit. Potrivit ducelui, Charles și-a găsit cu greu cuvintele în acel moment.

„Mami a fost destul de rău rănită și dusă la spital, dragă băiete. Întotdeauna îmi spăunea „dragă băiete”, dar o spunea cam mult acum. Vocea lui era moale. Părea să fie în șoc”, a povestit Harry.

Când în cele din urmă Charles a spus, „Mă tem că nu a supraviețuit”, pentru Harry „totul a părut să se oprească”.

„Ceea ce îmi amintesc cu claritate este că nu am plâns. Nici măcar o lacrimă”, a continuat Prințul.

„Tata nu m-a îmbrățișat. Nu se pricepea să își arate emoțiile nici în situații normale, cum s-ar fi putut aștepta cineva să le arate într-o asemenea criză? Dar și-a pus din nou mâna pe genunchiul meu și a spus: Va fi bine. A fost mult pentru el. Părintesc, cu speranță, blând. Și foarte neadevărat”, a mai scris ducele de Sussex în cartea „Rezervă”.

Ducele de Sussex regretă ultima conversație avută cu Prințesa Diana

Harry își amintește că a vorbit cu mama sa cu doar câteva ore înainte de accidentul în care și-a pierdut viața, pe 31 august 1997. Însă regretă acum că a fost mult prea preocupat pentru a se așeza și a vorbi cu adevărat cu ea.

Când a sunat în acea seară, „Alergam cu Willy și verișorii mei și nu am vrut să mă opresc din joacă. Așadar am fost scurt. Nerăbdător să mă întorc la jocurile mele, am grăbit-o pe mami la telefon. Aș vrea să îmi fi putut cere scuze pentru asta. Aș vrea să fi căutat cuvintele pentru a descrie cât de mult am iubit-o. Nu am știut că acea căutare îmi va lua zeci de ani”, a mărturisit Prințul Harry.

