În vârstă de 23 de ani și cu origini grecești, Zanni are o poveste de viață impresionantă. A crescut într-un orfelinat, iar acum face primii pași în cariera sa muzicală, îndrumat de artistul Alex Velea.

Ce studii are Zanni de la Survivor România 2021

Până la acest moment, solistul nu a dezvăluit ce studii are, însă a vorbit deschis despre toate joburile pe care le-a avut de-a lungul anilor.

„Am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat. Zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

Le-am făcut pe toate. Am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou. (…) Apoi am spus să mă fac DJ și am vrut să fac un curs de muzică.

Am intrat pe YouTube și am văzut un mesaj de la Alex Velea pentru un om obișnuit și mi-am spus: «Alex răspunde la toată lumea, să-i scriu și eu un mesaj». Dar m-am gândit ce să-i scriu ca să-i atrag atenția, să-l frapez.

I-am scris așa: «Dă-mi putere, ca să dau și eu mai departe»”, a spus Zanni. „Când eram mic, îmi plăcea să mă iau în gură cu controlorii din RATB. Îmi plăcea când mă luau.

N-am fugit niciodată de ei. Mi-a plăcut să-i înfrunt sau să accept amenda. Am plătit amendă de ultimele două ori. Mergeam la Chefi la cuțite la filmări și mi-au dat amendă pe RATB”, a declarat artistul.

Zanni: „Am parcurs niște încercări demne de Survivor”

În prezent, Zanni este unul dintre concurenții competiției Survivor România 2021. „Mi-am dorit experiența Survivor România. Presimțeam că o voi trăi, chiar dacă nu știam când se va întâmpla acest lucru.

Viața mea a fost Survivor, pentru că eu am parcurs niște încercări demne de Survivor. N-am mâncat mult la viața mea. Am dormit pe unde am apucat. Am avut în fiecare zi grijă să am și a doua zi ce mânca și unde să dorm. Sunt obișnuit să lupt pentru supraviețuire”, a mai spus Zanni, potrivit WOWbiz.

Foto: Instagram

Citește și:

Cu cine a format Lora un cuplu fără ca presa să afle? „Am fost iubiți vreo două luni”

Anca Serea a împlinit 40 de ani! Care sunt secretele de frumusețe ale prezentatoarei TV

Ce soție frumoasă are Mihai Rait Dragomir! Ana este cu 14 ani mai tânără decât actorul

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro