Ce studii are Cătălin Botezatu? A făcut istorie în modă, dar a dat admitere de trei ori la Teatru: “Erau doar 3 locuri și sute de concurenți”/ Exclusiv

Cătălin Botezatu a povestit, în exclusivitate pentru Unica.ro, că timp de trei ani s-a încăpățânat să dea în zadar admitere la Teatru, deși concurența era mare și locurile erau puține. În prezent nu îl mai tentează actoria, a avut ocazia să o practice ca special guest în diverse producții, moda fiind domeniul care i-a adus cele mai mari satisfacții, de la recunoaștere, premii și bani, creațiile lui fiind aplaudate și admirate la cele mai importante festivaluri de modă din țară și din străinătate.

Cătălin Botezatu nu mai are nevoie de nicio prezentare, succesul de care se bucură în prezent însemnând multă muncă și dedicare. Practic, moda este viața lui și acest lucru se vede din profesionalismul, bucuria și plăcerea de a lucra, de a veni mereu în atenția clienților și a speciliștilor cu haine în trend. De altfel, anul trecut, Cătălin Botezatu și-a mai îndeplint un vis și și-a deschis la Los Angeles propriul showroom.

Ce studii are Cătălin Botezatu

Creatorul de modă muncește ca să își îndeplinească visurile, iar cariera lui este una fructuoasă. În exclusivitate pentru Unica.ro, Botezatu a povestit cum a început acest drum al lui în lumea modei, deși, după terminarea liceului, își dorea cu ardoare să devină actor. Nu a intrat la Teatru, dar are diplomă în cu totul alt domeniu, ulterior aprofundând studiile pe partea de fashion.

“Am fost un student ok, cuminte, alergam, munceam foarte mult. Toată lumea întreabă. Și în adolescență? Am muncit foarte mult, am avut multe joburi, pentru că îmi place să muncesc, eram și manechin în același timp, lucram la casa de modă Venus, la UCECOM, la Apaca unde eram manechin cu carte de muncă. De la 18 ani am câștigat primii bani. De atunci am fost independent financiar. Am făcut Management și Marketing în Alimentație Publică, după care am făcut Institutul European de Modă la Milano”, ne-a spus Cătălin Botezatu.

Își răsfăța mama cu parfumuri și bijuterii

Cariera în modelling pentru Bote a început în perioada comunismului. Cum i s-a ivit posibilitatea de a călători și de a avea acces la produse de lux, Cătălin s-a gândit să le facă surprize părinților săi, în special mamei.

“Nu am avut ce să le cumpăr, pentru că părinții mei au o situație financiară foarte bună, dar normal că le făceam cadouri. Mamei mele îi aduceam foarte multe produse vestimentare, pentru că deja lucram într-o fabrică și cream. Îmi dăduse voie să creez acolo o doamnă superbă, care, din păcate, nu mai este printre noi, Simona Vlanga. Îi aduceam mamei parfumuri când plecam afară, pentru că am avut acest privilegiu să plec în străinătate și aduceam tot felul de parfumuri, bijuterii”, ne-a povestit el.

A păstrat toate diplomele și premiile primite de-a lungul anilor

Cătălin Botezatu are în palmares numeroase distincții care îi atestă profesionalismul în lumea modei. “Cele mai importante concursuri la care am participat sunt cele legate de fashion”. Premiile naționale și internaționale primite, dar și diplomele au un loc special, în care sunt păstrate.

”Am o cameră acasă și doi pereți, două panoplii – așa ca niște rafturi pe niște pereți – pline cu aceste premii din toată lumea”, a adăugat el.

Cătălin Botezatu a dat admitere 3 ani la Teatru

Unica l-a provocat pe designer să spună ce aptitudini mai are și pe care le-ar fi putut transforma într-un job, dacă nu ar fi fost creator de modă. Cu această ocazie, Cătălin Botezatu ne-a mărturisit că și-a dorit să devină actor.

“Probabil că aș fi fost un avocat bun pentru că îmi place această meserie și sunt un tip căruia îi place foarte mult dreptatea, nu știu, un actor pentru că am dat la Teatru de trei ori, pe vremea când se dădea la Teatru și erau doar 3 locuri și sute de concurenți pe locuri”, a declarat, pentru Unica.ro, designerul.

Ulterior, destinul i-a oferit lui Cătălin Botezatu posibilitatea de a fi în lumina reflectoarelor și în postura de actor în cateva producții. Practic, și-a îndeplinit visul de a testa meseria pe care și-a dorit-o după terminarea liceului. S-a bucurat de oportunitățile ivite, dar, acum, la maturitate, și-a dat seama că alegerea de a intra în lumea modei a fost cea mai inspirată și potrivită alegere.

“Am și jucat în “A doua cădere a Constantinopolului”, într-un film în care eram ofițer neamț, am jucat în mai multe filme, bine, nu roluri mari. Acum nu aș mai face asta, pentru că mi-am dat seama că nu e nicio meserie plăcută, nu. Atunci, la început, pentru că eram foarte tânăr îmi plăcea și am cochetat cu teatrul timp de 3 ani și am dat la IATC, dar când am văzut că intrau doar piloșii, erau doar trei locuri și intrau doar copiii de actori și așa mai departe, nu”, a mai spus, pentru Unica.ro, Cătălin Botezatu.

