Ce spune Mircea N. Stoian, specialist în comunicare non-verbală, despre pumnul dat de Anamaria Prodan lui Dan Alexa

Mircea N. Stoian, jurnalist, dar și specialist în comunicare non-verbală, a explicat pas cu pas atitudinea celor doi și a adus un strop de lumină în situația care a făcut deliciul publicului în ultima perioadă: ”Meseria asta de impresar nu este una foarte ușoară, mai ales când ești femeie. Faptul că l-a pocnit pe Alexa, paradoxal, este un lucru bun pentru Prodanca. Antrenorul Astrei are o poziție de apărare, de om care nu are nimic de pierdut, este deschis, cu garda jos. La început, și Ana este în aceeași poziție, cu mâinile paralel pe corp, ceea ce înseamnă că nu se certau inițial, cuvintele spuse nu aveau o evoluție spre violență. Reacția Prodancei vine la un moment dat, când, după ce îi spune ceva, îl pocnește fără niciun fel de jenă. Gestul este unul de stradă. Să recunoaștem, Anamaria este o femeie foarte dură sub aparența de femeie frumoasă și fragilă. Este dură și cu foarte multă personalitate. După ce l-a lovit pe Alexa, a adoptat o poziție defensivă, așteptându-se la o reacție din partea lui, reacție pe care nu o primește! Gestul lui este de așteptat, în condițiile în care el este evident că ar fi vrut să părăsească discuția înainte de incident”

”Poziția lui Dan de dinainte de momentul pumnului este următoarea. El vine la raport în fața Anei, fiindcă dacă o să ne uităm atent, umerii lui sunt lăsați. Omul apare cu capul plecat. Ea însă este în poziție de drepți, și dacă o să fim atenți, înainte de atac, are o ușoară îndreptare a capului spre dreapta. Atenție. De fiecare dată, când este un atac, indiferent că este unul verbal sau fizic, este precedat de o mișcare a capului. Abia pe urmă, Prodancei îi pleacă pumnul ca la golani, direct, îl lovește ca în bătăile de stradă. Dă frumos, nu știu dacă a făcut box cu cineva Ana, dar nu pot decât să o felicit pentru că are curajul să dea într-un bărbat care-i cu un cap mai înalt decât ea. Este clar că îl domină și îl domină mental”, – a explicat Mircea N. Stoian, conform wowbiz.ro.

Sursă foto: Instagram

