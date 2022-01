Recent, în mediul online, Tavi Clonda (42 de ani) a dezvăluit că are o serie de probleme de sănătate. Din anul 2015, solistul este căsătorit cu prezentatoarea TV Gabriela Cristea (47 de ani). Perechea are împreună două fiice, Victoria Bella Margot (4 ani) și Iris Thea Selena (2 ani).

Ce probleme de sănătate are Tavi Clonda. „Nu vă arăt ce am, vă speriați”

„Am ajuns la medic, pentru că eu credeam că am o întindere, de vreo săptămână, de când am fost la Piatra Neamț, cu artiștii fotbaliști. Am făcut o mișcare greșită și s-a cam făcut treaba urâtă și vânătă. Am zis să vin la specialiști, să fac o ecografie, să mă vadă un ortoped, ceea ce am și făcut”, a povestit solistul.

„Nu pot să vă zic exact ce am, pentru că vă speriați. Oricum, nu este de operat. Ideea este alta. Dacă aveți copii sau cunoștințe, nu-i lăsați să facă sport de unii singuri. Apelați la specialiști. După o vârstă, apar probleme”, a continuat artistul.

„Multă lume din generația mea cred că a procedat la fel. Mulți băieți, ce vedeau la TV li se părea că pot să facă și ei. Adică? Făceam șpagatul. Am reușit mult timp. Acum nu mai fac. Probabil, mai mult ca sigur, am forțat mușchii inghinali. Acum, pentru că nu am făcut încălzirea adecvată unui meci de fotbal, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu acei mușchi forțați în copilărie”, a încheiat.

Tot luna aceasta, Gabriela s-a confruntat cu o problemă de sănătate asemănătoare. Aflată în vacanță în Egipt, alături de Tavi și de fiicele lor, jurnalista a căzut și a făcut întindere de ligament.

„Am căzut foarte nașpa în vacanță. Am aproape o lună (n.red.: de la căzătură). (…) Îmi făcusem un butuc de picior. Nu vreți să știți cum am căzut. Aveam o pereche de pantofi de fiță, cu talpă din piele, care aluneca foarte tare. I-am tot spus lui Tavi, «ușor pe scări, nu pot»”, a povestit Gabriela Cristea, în emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena 1.

„S-au strâns vreo 10 persoane când am căzut, nu știu de unde. Mă durea atât de tare. Am căzut foarte nașpa. Am făcut întindere de ligament. Am fost vânătă pe picioare, degetele la fel. Nu m-am dus la doctor efectiv. Mi-am făcut o consultație online”, a continuat.

„L-am sunat pe medicul nostru ortoped. M-a pus să mă mișc, să mă întorc, să mă răsucesc, să vadă despre ce este vorba. Sunt pe antiinflamatoare. Ar trebui să mă duc la fizioterapie, dar cine are timp? Lasă că îmi trece așa, cu grijă”, a mai declarat Gabriela Cristea.

Foto: Instagram