Edward Sanda (23 de ani) și mama lui, Olimpia, au fost invitați în platoul emisiunii La Măruță unde mama solistului a dezvăluit cu ce probleme de sănătate s-a luptat și cum a aflat că era însărcinată cu al doilea copil, surioara mai mică a artistului, Elizabeth, în vârstă de aproape 3 ani.

Ce probleme de sănătate a avut mama lui Edward Sanda?

„Am avut niște probleme cu coloana [în 2017]. M-am operat în aprilie și în decembrie am zis că ceva nu e în regulă. Nu aveam niciun simptom, dar am mers la un control, zicând că dacă am reparat spatele, să mai reparăm și ce mai e nevoie. La ecografie auzeam inimioara”, a declarat Olimpia Sanda.

Inițial, mama cântărețului a crezut că are o problemă de sănătate, apoi a realizat că urma, de fapt, să devină mamă. „Aveam 7 luni, mai mare rușinea”, a mai glumit.

„Mi s-au înmuiat genunchii”, a dezvăluit Edward despre momentul în care a aflat că va avea o surioară. „A crezut că glumim”, a completat mama artistului.

Cum a aflat mama lui Edward el și Cleopatra Stratan sunt împreună?

Edward este logodit cu artista Cleopatra Stratan. Perechea s-a logodit în ziua în care solista a împlinit 18 ani. Olimpia a fost fană a Cleopatrei încă de la lansarea primei sale piese, Ghiță.

„Mama soacră în curând. Ne pregătim încet-încet. (…) Eu o iubesc pe Cleopatra de când era ea mică. Este fata pe care mi-o doresc pentru băiatul meu. Așa trebuie să arate nora perfectă, cu sufletul și caracterul ei.

Așa mi-o doream eu. Nu m-am așteptat niciodată, dar dacă așa s-a întâmplat …”, a mai declarat Olimpia Sanda. „Eram fana Cleopatrei de când era mică. Ducându-se pe la ei pe la studio, Edi, știind că o iubesc enorm, m-a întrebat dacă vreau să vin să o întâlnesc.

Nu era nicio poveste între ei acum circa 3 ani. Ne-am întâlnit. Nu-mi venea să cred”, a completat. „Anul trecut în februarie îl observam pe Edi că dă mesaje. Mai intram pe la el pe acolo, dar nu voia să-mi spună. La câteva zile mi-a spus. A fost cea mai frumoasă zi”, a adăugat Olimpia.

Foto: Instagram

