Vlăduța Lupău (30 de ani) va merge săptămâna viitoare în Franța, nu în vacanță, ci pentru a-și trata o problemă de sănătate cu care se luptă de mai multă vreme. „Da, săptămâna viitoare merg la Paris, însă merg, de fapt, pentru a rezolva, sper, o problemă”, a povestit solista la Insta Story.

Ce problemă de sănătate are Vlăduța Lupău. Solista va merge la Paris pentru a se trata

„Asta este cea mai mare problemă a mea. Efectiv nu știu ce să mai fac… că le-am încercat pe toate”, a mai spus. „Voi știți deja că tușesc extrem de mult și nu știu ce să mai fac. Am găsit un doctor foarte, foarte cunoscut și lăudat la Paris, așa că luni o să merg la el și sper să-mi găsească o cauză și să-mi dea un medicament și să mă facă un om normal”, a încheiat.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

În copilărie, Vlăduța a fost implicată într-un accident în urma căruia a fost o zi și jumătate în comă. În momentul în care mașina a lovit-o, solista mergea pe jos spre liceu alături de fratele ei, Bogdan, și de un vecin de-al lor. „Un șofer a adormit la volan și a intrat în noi. Noi mergeam pe partea pe care se circulă în mod normal. Am avut necazul ăsta”, a povestit Vlăduța în emisiunea „La Măruță”.

„Părinții noștri plecaseră mai devreme la serviciu și i-au sunat vecinii să le spună că au avut copiii lor un accident. «Vlăduța nu știu dacă mai trăiește», li s-a spus. Eram rău. Nu-mi aduc aminte nimic de atunci. Era de Sfântul Nicolae, 6 decembrie”, a coninuat.

„Bogdan, fratele meu, s-a ridicat de pe șosea, el era ok, și m-a văzut pe mine că nu aveam nicio reacție, nu mai mișcam, nu deschideam ochii și el zicea: «Vai, îl omor pe șofer pentru că mi-a omorât sora». El era conștient, dar informația la părinții mei a ajuns că amândoi eram în stare critică și să se grăbească”, a mai spus.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Ce cadou a primit Vlăduța Lupău de la Adrian Rus pentru aniversarea a doi ani de mariaj

Vlăduța Lupău, cu un pas mai aproape de casa visurilor sale! Cum va arăta locuința artistei

„Tati și acuma dacă îl întreabă cineva nu cred că poate să vorbească despre acest episod. La cap și la bazin m-am lovit. Am șchiopătat multă vreme după. O zi și jumătate am fost în comă. (…) Au crezut că nu-mi mai revin. Am stat câteva zile în spital. Acum vorbesc lejer despre subiectul ăsta, dar părinții mei au trecut prin niște lucruri groaznice”, a mai declarat Vlăduța.

„Șoferul de atunci a adormit la volan. Era un fel de curier. Venea dinspre Oradea și mergea spre Cluj. A adormit pentru că a condus foarte mult timp și era și bolnav de diabet și nu-și făcuse insulina. L-am dat în judecată, pentru că poliția așa ne zisese”, a completat.

„Și vecinul nostru avusese multe probleme cu coloana. Procesul începuse, iar după un an ne-a sunat avocatul și ne-a zis că procesul se oprește pentru că respectivul șofer a murit tot într-un accident de mașină, tot adormit la volan”, a încheiat.

Din toamna anului 2019, solista este căsătorită cu jucătorul de fotbal Adrian Rus (27 de ani). Perechea s-a logodit în august 2018. „L-am cunoscut la o cântare, la un profesor de-al meu, de la Universitate. Am terminat Medicina Veterinară și un profesor avea un eveniment la un lac, cu ceva oameni. Era și tatăl lui acolo. Am cântat și, la un moment dat, a venit el. Așa ne-am cunoscut”, a povestit Vlăduța Lupău, potrivit Impact.

Foto: Instagram