Ce notă a luat Andrew, băiatul Ozanei Barabancea, la Bacalaureat

Emoțiile au fost duble anul acesta pentru Ozana, după ce fiica sa, Gloria, a dat examenul de Evaluare Națională, iar acum fiul ei a promovat Bacalaureatul.

Andrew a obținut media 7.11. Cea mai mare notă a luat-o la Istorie, 8.3, la Geografie a obținut 7.5, iar la Limba și Literatura Română a luat 5.55.

După ce a aflat rezultatele, artista a postat pe pagina sa de socializare un mesaj prin care își exprimă mândria față de cei doi copii ai săi.

„Am luat si BACUL!!!! Am luat şi CAPACITATEA! Doamne, multumesc din suflet! Felicitări tuturor copiilor! Pentru cârcotaşi vă amintesc că presiunea părinților sau a presei nu ajută nimănui! (…) Semnează o mama de băiat, băiat care a luat Bacul destul de onorabil, şi de fata absolventă de Capacitate!!!! Avem un matur în familie!!! Mulţumim tuturor profesorilor pregătitori! Am avut un an greu! Numai eu ştiu cum a fost acest an! Vă binecuvântez pe toţi!”, a scris Ozana Barabancea.

