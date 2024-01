Ce a învățat-o Loredana pe Adina Postelnicu de la Heaven să facă în noaptea dintre ani: “Cu banii a funcționat și e bine așa!”/ Exclusiv

Adina Postelnicu de la Heaven respectă cu sfințenie sfatul primit de la Loredana pentru noaptea dintre ani. În exclusivitate pentru UNICA, artista a dezvăluit că este singura superstiție de care ține cont la cumpăna dintre ani și care funcționează de mai bine de 20 de ani. Cântăreața ne-a vorbit și despre vulnerabilitatea pe care o are în fața fiicei sale, căreia, deocamdată nu îi refuză nicio dorință legată de jucării, pentru că îi place să o vadă fericită.

Adina Postelnicu respectă tradiția și a petrecut Crăciunul în familie, alături de persoanele dragi. De Revelion va urca pe scenă, iar la miezul nopții are grijă neapărat să aibă bani în cizme, așa cum a învățat-o Loredana Groza în urmă cu mai bine de două decenii.

Singura tradiție pe care Adina Postelnicu de la Heaven o respectă de Revelion

Ce planuri aveți pentru sărbătorile de iarnă?

De principiu, în familie, de 20 și ceva de ani nu am plecat niciodată de Crăciun. Foarte rar am luat eveniment în a treia zi de Crăciun. Prefer să stau acasă cu familia, sunt sătulă de drumuri. Iar Revelionul îl petrec pe scenă, ca de obicei, niciodată altfel. A fost ciudat în perioada pandemiei că nu am plecat nicăieri.

Citește și: Cum se înțelege Adina de la Heaven cu mama iubitului ei arab, Glance: “Soacra mea este mai mare decât mine cu 6 ani”/ Exclusiv

Adina de la Heaven: “Când ai făcut copilul târziu și este și singurul, chiar îi faci toate poftele”

Ce i-a cerut fetița ta lui Moș Crăciun? Ați pregătit împreună scrisoarea?

Dacă ai ști că la fiecare reclamă de pe Disney vede câte o jucărie… Le are aproape pe toate, mai sunt 2-3 care lipsesc. Deci cele care îi lipsesc o să i le cumpăr de Moș Crăciun.

Deci faci investiții serioase în jucării.

Eram atât de fericită până acum vreo jumătate de an. Le spuneam prietenelor că îi cumpăr ce vreau, nu trebuie să dau nu știu câți bani pe jucării, încă nu-mi cere ceva anume, că știți și voi că sunt scumpe toate, cele care apar în reclame. Și râdeam de ele și acum s-a întors roata. Acum râd ele de mine. Trebuie să le iau, vreau să îi văd zâmbetul acela. Când primește ce își dorește este în extaz. Știu că poate nu e bine, sora mea mă ceartă, spune că sunt prea permisivă, că îi fac toate poftele, dar când ai făcut copilul târziu și este și singurul, chiar îi faci toate poftele!

Unde cânți de Revelion? Glance și fiica te vor însoți?

Voi cânta în Moldova. Nu știu dacă vor veni. Acum doi ani au fost alături de mine, pentru că am cântat la Govora, la un hotel. Cât timp am în aer liber, e puțin mai complicat. Anul trecut am cântat la Pașcani în aer liber și nu i-am chinuit să-i aduc după mine. Am cântat, am dormit și la prima oră de dimineață am plecat spre București, ca să fiu acasă.

Ce a învățat-o Loredana pe Adina Postelnicu de la Heaven să facă în noaptea dintre ani

Respecți vreo superstiție legată de noaptea de revelion?

Da, înainte nu aveam, dar acum vreo 20 și ceva de ani am cântat cu Loredana, am avut o piesă împreună, și înainte să intrăm pe scenă, m-a întrebat: “Ți-ai pus bani în cizme?” Nu. De ce trebuie să-mi pun? “Păi așa se face, trebuie să îți pui bani în cizme, se spune că dacă îi ai atunci puși, ai să stai pe bani tot anul”. Și așa am făcut în fiecare an de atunci, deci de 20 și ceva de ani. Să spunem că e o superstiție. A mers, slavă Domnului! Asta cu banii a funcționat și e bine așa!

Care a fost cea mai mare realizare pe care ai avut-o anul acesta?

În primul rând că îmi văd copilul sănătos și familia sănătoasă, asta cred că e, din punctul meu de vedere, cea mai mare realizare: că suntem cu toții sănătoși. În rest, din punct de vedere al businessului nu pot să mă plâng, a fost un an bun, a mers bine firma de organizare de evenimente, au fost multe evenimente pe care le-am făcut anul acesta. Ce îmi pare rău este faptul că nu am reușit să lansez o piesă nouă, nu a fost gata la timp. Voiam să o lansez în octombrie, este o piesă de dragoste, piesă de suflet, prin urmare o să o lansez anul viitor.

Citește și: De ce a refuzat Adina Postelnicu să se mărite cu Glance și ce spune despre afacerile lui: “Și-a investit toți banii”/ Exclusiv

Adina Postelnicu de la Heaven nu își face planuri pentru noul an

Ce rezoluții ai pentru 2024?

Nu mai fac planuri, încerc să iau viața în piept așa cum vine ea. Ce îmi doresc? Din nou, nu vreau să sune ca un clișeu, să fim sănătoși cu toții și, în rest, eu am o vorbă: dacă muncești, nu are cum să îți meargă rău.

Recent, Adina de la Heaven a participat la un eveniment caritabil. „Inimi mari, pentru zâmbetele celor mici” este, de 10 ani, un proiect-magnet pentru oamenii cu suflet mare, care au contribuit la renovarea etajului șase al Spitalului Fundeni sau la dotarea secțiilor de oncologie pediatrică, cu aparatură medicală performantă. Prin Asociația Aripi spre Viață, acest proiect continuă să facă minuni pentru salvarea vieților copiilor și tinerilor afectați de cancer, adunând la evenimentul caritabil organizat, în București, donații în opere de artă evaluate la aproximativ 10.000 de euro, din partea a șapte dintre cei mai buni artiști plastici contemporani.

Sursa foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro

Urmărește-ne pe Google News