Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri de la filmările noului sezon MasterChef: „M-au scos mulți concurenți din sărite”

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea fac echipă în cel mai nou sezon MasterChef. Cei trei bucătari sunt noii jurați ai emisiunii culinare, iar iubitul Doinei Teodoru a făcut câteva dezvăluiri din culisele show-ului care va fi difuzat de Pro TV începând cu 10 septembrie.

Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri din culisele MasterChef

Cel mai nou sezon MasterChef îi readuce în fața micilor ecrane pe Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Gina Pistol. Cei trei bucătari și îndrăgita prezentatoare sunt așteptați cu nerăbdare de fani, iar acum Scărlătescu a oferit câteva detalii din spatele camerelor de filmat. Juratul a făcut declarații cu privire la concurenți și a precizat ce l-a supărat cel mai mult în emisiune.

„Concurenți avem, ca de fiecare dată, oameni spectaculoși, oameni… gastronomic, vorbind, puțin cam nebuni, oameni care experimentează foarte mult. Mai mult decât ar trebui. M-au scos mulți concurenți din sărite. Sunt momente în care nu vor să înțeleagă”, a declarat chef-ul pentru Fanatik.

„Mai ales tineretul din ziua de astăzi care are acces la internet și are impresia că internetul peste noapte le bagă bucătăria în cap. Eu am o experiență de vreo 30 și ceva de ani și tot reușesc să nu le știu pe toate. Așa că mi se pare ciudat să vii în fața noastră, noi trei care avem, domnule, o experiență foarte mare, și să susții niște chestii tâmpite”, a mai spus Cătălin Scărlătescu.

Chef-ul, supărat de un concurent

Filmările au început de mult, astfel că jurații au avut ocazia să cunoască mai bine concurenții și chiar să își aleagă favoriții. Iar unul dintre cei care au arătat că are pontențial, a reușit să îl supere pe Cătălin Scărlătescu.

Juratul nu a fost deranjat de greșeala făcută de concurent, ci de reacția acestuia, după ce a fost mustrat de cei trei chefi.

„Un concurent foarte interesant, concurent foarte drag nouă, care gătește bine, ne-a făcut un rahat de farfurie. A făcut un foie-gras, nu l-a gătit și i-am zis «cum ai ajuns tu să nu faci foie-gras?». Zice, «eu știu că foie-gras se pune rece în tigaie». Puneți mâna pe carte. Dacă ai carte, ai parte”, a precizat Cătălin Scărlătescu.

Noul sezon MasterChef va avea premiera pe Pro TV pe data de 10 septembrie, după cum a anunțat postul de televiziune, moment în care telespectatorii vor avea ocazia să îi vadă din npu împreună pe chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și pe simpatica Gina Pistol.

