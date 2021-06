Cătălin Măruță, despre timpul petrecut în fața ecranelor al celor mici: “David a înțeles cât de important este să facă lucruri firești pentru dezvoltarea lui sănătoasă. Eva mai are de învățat despre asta”

Deși sunt încă mici, pasiunea Evei (5 ani) și a lui David (10 ani) pentru vlogging i-a ajutat să strângă mii de fani în jurul lor. Despre cum le gestionează Cătălin Măruță timpul petrecut în online și ce face concret ca să îi ferească de cyberbullying ne-a vorbit vedeta într-un flash interviu interesant.

Cum gestionezi timpul petrecut de Eva și David pe Internet și cum îi faci să înțeleagă că trebuie să fie responsabili?

De mici ei au văzut că noi petrecem timp cu gadgeturi, de la telefoane, la tabletă sau laptop și au fost, firesc, atrase de ele. Ne-am propus să îi expunem treptat la ecrane, cât este încă ok pentru vârstele lor, mai ales în compania noastră, pentru a-i ajuta să înțeleagă ce înseamnă acces la Internet și la Social Media. Între timp au mai crescut, David are deja 10 ani, a înțeles care sunt limitele și cât de important este să fie echilibrat, să nu petreacă tot timpul liber în fața unui ecran, ci să facă și sport, să citească și alte lucruri firești pentru dezvoltarea lui sănătoasă. Eva mai are de învățat despre asta. Despre cyberbullying pot să spun că l-am evitat pentru că am petrecut timp cu ei și am fost un filtru pentru orice mesaj sau comentariu au citit.

S-a vorbit mult despre școala făcută online în ultimul an și parerile nu sunt de bine. Tu și Andra puteți vedea și aspecte pozitive la modul acesta de desfășurare al educatiei celor mici?

Andra s-a ocupat de asta pentru că a stat acasă mai mult, iar eu am filmat în continuare emisiunea zilnic. Așa că pot să spun ce știu de la ea: că este foarte obositor pentru copii să învețe doar online, că au nevoie să se vadă între ei față în față, dar că sunt moduri de a le stârni creativitatea și curiozitatea. De exemplu, dacă tot sunt nevoiți să petreacă timp online, e o bună ocazie de a-i învăța să caute informații, de a se documenta pentru un proiect școlar, de a discerne între informație corectă și una falsă sau o opinie și de a lucra colaborativ. Mă refer aici la lucru în echipă cu ajutorul instrumentelor digitale la care pot lucra în paralel mai multe persoane. Munca în prezent și în viitor presupune să stăpânim aceste cunoștințe.

Fără doar și poate, ești un părinte model pentru copii tăi, Eva (5 ani) și David (10 ani). La rândul tău, ce ai învățat de la ei?

Cel mai mult am învățat să râd mai mult. Chiar și când mi-e greu sau mi-e frică de ceva, poți să zâmbești, ba chiar să fii autoironic. Am mai învățat să mă exprim mai bine, să nu mă aștept ca alții să îmi știe toate dorințele, așteptările sau sentimentele fără să le spun eu. Să iert mai mult și să învăț în fiecare zi.

Ca în orice cuplu, ai și tu cu Andra momente când nu cădeți de acord asupra unor lucruri sau decizii. Cum gestionați momentele acestea?

Am comunicat bine de când ne-am cunoscut, iar asta a stat la baza relației noastre. Amândoi suntem firi empatice și am învățat să fim cât mai răbdători unul cu altul. Și acum, dacă avem momente în care nu picăm de acord și ne enervăm, detensionăm criza destul de repede. Recunosc aici este meritul Andrei, ea știe mult mai bine cum să facă asta, ea nu ține supărare mai mult de câteva minute!