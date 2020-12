Cât de frumoasă este fata cea mare a Monicăi Bellucci! Tânăra a devenit imaginea unui parfum, la doar 16 ani

Deva Cassel, fiica mare a celebrei actrițe Monica Bellucci (56 de ani) și a actorului Vincent Cassel (54 de ani), a devenit imaginea unui nou parfum lansat de Dolce & Gabbana, la doar 16 ani.

Deva Cassel nu numai că i-a moștenit frumusețea mamei, dar i-a și călcat pe urme din punct de vedere profesional, începându-și cariera în lumea modei și a cosmeticelor de la 14 ani. Anul acesta a fost selectată să fie imaginea noului parfum a brandului Dolce & Gabbana care s-a lansat în primăvară.

Deva are o soră mai mică, Léonie Cassel, în vârstă de 10 ani. Părinții celor două au divorțat în 2013, iar Vincent Cassel s-a însurat cu fotomodelul Tina Kunakey (22 de ani), care a adus pe lume, în 2019, primul ei copil, o fată pe nume Amazonie.

Monica Bellucci a debutat ca model la doar 13 ani, făcând apoi tranziția către actorie 14 ani mai târziu, în 1991. Monica a debutat în cinematografice cu are roluri minore în producțiile „La Riffa” (1991) și „Bram Stoker’s Dracula” (1992). Ulterior, și-a câștigat popularitate pentru rolurile din peliculele „Malèna” (2000), „Brotherhood of the Wolf” (2001) și „Irréversible” (2002). Monica Bellucci a mai în peliculele „The Matrix Reloaded”, „The Matrix Revolutions” (2003) și „The Passion of the Christ” (2004). În anul 1990, actrița s-a căsătorit cu fotograful Claudio Carlos Basso, de care divorțează 18 luni mai târziu. În 1996, pe platourile de filmare ale peliculei The Apartament, Monica îl cunoaște pe actorul Vincent Cassel (53 de ani). Se căsătoresc în 1999 și împreună au două fiice, Deva (10 ani) și Léonie (11 ani).

