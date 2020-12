Carmen Grebenișan se confruntă cu o cădere excesivă a părului. Ce i-au recomandat medicii

Carmen Grebenișan (27 de ani) s-a confruntat în ultimele luni cu fel de fel de probleme de sănătate. La începutul lunii septembrie, vedeta a fost diagnosticată cu gastrită cronică, o afecțiune apărută în urma infectării cu Helicobacter pylori, bacterie responsabilă, printre altele, și de apariția cancerului gastric. A urmat, spre sfârșitul lunii octombirie, infectarea cu noul coronavirus, atât ea, cât și iubitul ei fiind confirmați pozitiv cu COVID-19, iar acum Carmen a primit un nou verdict din parte medicilor – effluvium telogen. Afecțiunea reprezină o formă de alopecie necicatricială caracterizată prin rărirea difuză a părului.

Vedeta s-a prezentat la medicul dermatolog, iar apoi a explicat, pe rețelele de socializare, ce presupune această afecțiune pe care o are.

Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O găsești AICI

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

„Anumite medicamente, anemia, unele boli cronice, afecţiunile tiroidiene, manultriţia sau curele de slăbire pot fi răspunzătoare de o cădere difuză a părului. Sarcina în trecutul apropiat sau oprirea contraceptivelor pot să determine căderea părului. În termeni medicali, această afecţiune poartă numele de effluvium telogen, iar pilozitatea se reface odată ce stimulul a fost îndepărtat. Acesta a fost şi diagnosticul meu. Am urmat o cură cu supliment de fier luat cu vitamina C ca să se asimileze. Am folosit tratamentul recomandat de doctor şi am încercat să cresc aportul de zinc şi fier în mod natural prin alimentaţie (ficat, sfleclă, spanac, carne de vită, gălbenuş de ou) şi cam atât”, a spus Carmen, într-un Instastory.

Sursa foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro