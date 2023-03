Carmen Brumă a plecat singură în Dubai. Cum s-a distrat: „Mi-a plăcut foarte mult toată experiența”

Carmen Brumă a petrecut câteva zile memorabile în Dubai. Vedeta a plecat fără Mircea Badea și fiul lor, dar s-a distrat pe cinste.

Cunoscută pentru stilul său de viață activ, Carmen Brumă a ales să experimenteze mai multe activități, s-a bucurat de peisaje superbe și de un concert cu Haifa Wehbe, o artistă care are 51 de ani, dar pare de 35.

Carmen Brumă, greu de oprit în Dubai

Chiar dacă a stat doar patru zile, vedeta a bifat câteva experiențe memorabile: a mers pentru prima dată cu ATV-ul în deșert, conducând cu 50 km/h pe dunele de nisip, a coborât pe un tobogan de sticlă de la 220 de metri înălțime, deasupra orașului, a făcut hiking pe munții stâncoși și a condus o barcă cu motor pe un lac cu ape azurii, amenajat între masivele muntoase de la granița cu Oman-ul.

”Am avut un city break în Dubai, exact pe gustul meu: cu foarte multă mișcare, o vacanță dinamică, am vizitat, am mers pe platformă de sticlă la înălțime, m-am dat pe tobogan de sticlă la 220 de metri deasupra orașului, am urcat pe munții stâncoși, am parcurs trasee montane printre livezile de curmali, am condus barca cu motor într-un peisaj de vis, am mers cu ATV-ul în deșert.

Am experimentat gastronomie diversă, dar sănătoasă, și am participat la un eveniment absolut superb la hotelul la care am stat, ce marca începutul perioadei de Ramadan, la care a cântat cea mai celebră artistă din regiune, Haifa Wehbe.

Mi-a plăcut foarte mult toată experiența și am de gând să revin cu familia în Dubai, pentru mai multe zile, probabil la începutul verii”, spune Carmen Brumă.

Carmen Brumă a stat la hotelul unde s-au cazat și Jennifer Lopez, Naomi Campbell și Pique

”Mi-am dorit să stau lângă principalele atracții, așa că am ales să mă cazez unde au stat vedete precum Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Nikki Minaj, Robert De Niro Gerard Pique sau, bineînțeles, Donatella Versace, care este și Creative Director la hotel”, povestește Carmen Brumă.

S-a dat pe un tobogan de sticlă la peste 230 de metri deasupra Dubai-ului

În prima zi, Carmen Brumă a vizitat Sky Views Observatory, un complex amenajat la etajul 53 al unui zgârie nori de lângă Burj Khalifa. „Mi-am înfruntat teama de înălțime și am mers pe o platformă de sticlă la peste 220 de metri deasupra Dubaiului. Practic, sub tălpile tale, vezi autostrăzile pe care circulă mașini. Este o senzație foarte interesantă. Bineînțeles, că totul este extrem de sigur, sticla proiectată fiind deosebit de groasă și rezistentă.

Apoi, am coborât pe un toboban de sticlă, denumit Glass Slide, la aceeași înălțime, văzând sub mine și în jurul meu tot orașul. Asta chiar a fost o senzație mai aparte pentru că te trec puțin niște fiori când aluneci de parcă ai fi în aer. Tobobanul are doar 12 metri, așa că nu ai de ce să te temi”, susține Carmen Brumă.

A condus barca pe lacul dintre munții stâncoși

A doua zi, vedeta a mers la Hatta, un loc special, la o oră și jumătate distanță cu mașina de Dubai, unde, între munții stâncoși, se află un lac de acumulare cu apă azurie, pe care poți face caiac sau poți merge cu barca cu motor.

”M-am interesat dinainte de un loc unde să te bucuri de natură și să practici diverse sporturi, așa cum îmi place mie. Am descoperit că, la o oră și jumătate de mers cu mașina de Dubai se o zonă foarte frumoasă, situată între munții stâncoși.

Acolo a fost amenajat un lac de acumulare pe care poți face caiac sau poți merge cu barca cu motor. Am condus pentru prima dată o astfel de barcă. Este un loc foarte liniștit unde te poți relaxa. Interesant este că aici vin foarte mulți oameni în timpul verii pentru că este o zonă mai ferită de căldura excesivă din deșert”, adaugă Carmen Brumă.

Foto: Pr, Facebook