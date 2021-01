Încă o vedetă din showbiz-ul românesc urmează să devină mămică. Este vorba despre interpeta de muzică populară Angela Rusu. Artista, în vârstă de 46 de ani, este însărcinată în patru luni și jumătate și urmează să nască o fetiță în luna mai.

Angela Rusu, care mai are două fiice mari, Laria (25 de ani) și Rebeca (18 ani), a apelat la o clinică de fertilizare pentru a rămâne însărcinată.

Marele anunț a fost făcut de vedetă pe canalul său de Youtube.

„Sunt însărcinată în patru luni jumate, adică 18 săptămâni. Este cea mai mare minune pe care o așteptăm de ani de zile. Am apelat la o clinică de fertilizare. Maria o va chema pe fetiță, este un nume deosebit, pur. I-am aranjat deja camera. Am avut și evenimente, pot să cânt în continuare, nu am grețuri, nu am niciun alt disconfort”, a mărturisit artista, în acest weekend.

Angela Rusu este căsătorită de 10 ani cu Marius Moldovan.

