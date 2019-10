Brigitte Pastramă a pierdut sarcina. Primele declarații: „A trebuit să mă refac și fizic, și psihic”

Brigitte Pastramă și Florin Pastramă s-au căsătorit la începutul lunii iulie a acestui an, însă trei săptămâni mai târziu vedeta a pierdut sarcina. S-a refăcut greu după suferința îndurată, însă acum, mai mult ca niciodată, fosta soție a lui Ilie Năstase este hotărâtă să devină din nou mamă și este pregătită să facă tot ce este nevoie pentru a rămâne din nou însărcinată: „Ne-am dorit să ne mărim familia, dar n-a fost să fie. Încă mai încercăm să avem un copil. Am fost gravidă, dar am pierdut sarcina, la două, trei săptămâni. A fost o sarcină asistată, am făcut un tratament hormonal și m-am îngrășat zece kilograme. Cine spune că nu te îngrași când faci însămânțare artificială, minte.

La o clinică de la noi am fost, a doua zi după nuntă pentru că Florin și-a dorit foarte mult un copil, însă nu a fost cel mai reușit procedeu, din moment ce am pierdut sarcina la doar trei săptămâni. Eram în vacanță când am pierdut sarcina și a fost foarte greu. A trebuit să mă refac și fizic, și psihic. Acum totul este bine, mai am puțin și-mi revin și cu greutatea. Am renunțat la ideea de însămânțare artificială și vom merge pe varianta naturală, cu voia lui Dumnezeu.” – a mărturisit Brigitte Pastramă în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Brigitte Pastramă a vorbit, de asemenea, și despre luna de miere pe care a avut-o alături de Florin Pastramă: „Am avut o lună de miere prelungită. În prima parte am fost în Franța, la Saint Tropez și pe Coasta de Azur și apoi am plecat în Dubai. Sarah, fetița mea cea mică, în vârstă de 12 ani, a devenit geloasă pe Florin. Mi-a spus că atunci când nu era el, ea mergea cu mine peste tot. Acum, eu îl iar doar pe el. Așa că, a trebuit să mergem pentru ea la Disneyland, înainte să înceapă școala”, – a mai spus Brigitte, conform Viva!

Vezi imagini cu Brigitte Pastramă și Florin Pastramă de la nuntă în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

