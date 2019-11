Billie Eilish, desemnată femeia anului 2019 de Billboard

„Billie a provocat o revoluție în această industrie prin muzica și vizibilitatea sa în mediul online, reușind să influențeze în profunzime spiritul acestei generații și având un impact masiv asupra culturii globale. Abilitatea ei de a vorbi reprezentanților generației Z, de a-i face pe adolescenți și pe tinerii adulți să se simtă acceptați în societatea actuală, i-a permis lui Eilish să crească în topuri și să vorbească în numele acestei generații prin intermediul culorii electrice a părului ei și a atitudinii sale”, a afirmat Hannah Karp, director editorial al Billboard.

Billie a reușit, în luna august, să aibă cel mai longeviv No.1 din istoria clasamentului Billboard Hot 100. De asemenea, albumul său When We All Fall Aslepp, Where Do We Go? A debutat în fruntea clasamentului Billboard 200, transformând-o pe aceasta în primul artist născut în acest secol cu un album No.1 în topul respectiv.

Pe data de 12 decembrie, Billie Eilish se va alătura, în cadrul Billboard Women in Music, lui Taylor Swift, desemnată Femeia deceniului, Alanis Morissette (Icon) și Nicki Minaj (Game Changer).

Printre starurile care au mai primit această distincție se mai numără Ariana Grande (2018), Selena Gomez (2017), Madonna (2016), Lady Gaga (2015) și Taylor Swift (2014 și 2011).

