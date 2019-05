Bianca Drăgușanu, atac la adresa mamelor care vorbesc despre depresia postnatală

Declarațiile ei vin după ce mai multe vedete au recunoscut că s-au luptat cu acest tip de depresie.

„Unele femei intră în depresii postnatale pentru că n-au ocupații. Dacă ești o femeie ocupată și vrei să-ți revii fizic și totodată psihic, pentru că nu e ușor să treci printr-o situație de genul acesta, trebuie să fii foarte activă. N-ai cum să nu-ți revii. Nu există depresii postnatale, consider că asta este o prostie, este un pretext de a sta și de a nu face nimic, și atunci, vezi Doamne, intri în depresie. NU!”, a declarat Bianca.

„Eu am fost ocupată și nu mi-am permis luxul de a intra în depresie. La trei zile după ce am născut, eu eram la atelier mă gândeam ce rochii să mai fac și-mi vedeam de treburile mele și de contractele mele. După părerea mea, nu există depresie postanatală, există pretexte ca să nu faci nimic. Consider că doar femeile fără ocupație intră în depresie”, a mai spus vedeta pentru Ciao.

Bianca Drăgușanu are o fetiță în vârstă de 3 ani pe nume Sofia Natalia, ce a rezultat din relația pe care blonda a avut-o cu prezentatorul de televiziune Victor Slav.

Sursă foto: Facebook