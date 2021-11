Benone Sinulescu, adevărul despre perucile din tinerețe: „M-au costat o avere”

Înainte de Revoluția din ’89, Benone Sinulescu obișnuia să poarte peruci. A avut o colecție impresionantă, care l-a costat o avere, după cum mărturisea artistul în urmă cu mai mult timp.

Benone Sinulescu a murit joi, 18 noiembrie, la vârsta de 84 de ani. Acesta avea mai multe probleme de sănătate, dar o pneumonie a fost cea care l-a răpus. Artistul a fost unul dintre cei mai îndrăgiți soliști de muzică populară din România, dar a abordat la un moment dat și stilul etno-dance. În urma lui rămân multe amintiri, inclusiv cele cu faimoasele peruci ale lui nea Beni, așa cum era alintat cântărețul.

În anii de dinainte de căderea comunismului la noi în țară, Benone Sinulescu obișnuia să poarte peruci pentru a ascunde pierderea podoabei capilare. În anii ’90, artistul a început o colaborare cu formația RoMania, însă nu a mai apărut pe scenă cu faimoasele sale peruci, deși îl costaseră o mică avere. Din colecția lui impresionantă, aproape doi saci de peruci, de toate formele şi de toate culorile, a mai păstrat doar câteva, iar pe restul le-a ars.

Unele dintre ele, care mi s-au părut mai deteriorate, le-am dat foc, mai am unele, cred că am mai rămas cu 20. Perucile erau un supliciu pentru mine, din cauza transpiraţiei ieşeam din sălile de spectacol ca un şobolan. Acum, când mă uit în urmă, mă gândesc cât de țăcănit am fost că le-am purtat.

Am cheltuit o avere pe peruci. Nu cred că aș mai purta peruci. Când am început să mă rad în cap, am lansat o modă. Unii se rad acum chiar dacă au păr, spunea cântărețul pentru Click.