Andrei Duban, dezvăluiri despre relația cu fiul lui, Armin: „Mă alimentez cu ideea că vreau să iasă un om din el”

Andrei Duban a vorbit despre despre relația pe care o are cu soția lui, Grațiela Duban, dar și cu fiul lor, Armin. Invitat în podcastul „Acasă la Măruță”, actorul a povestit despre viața sa de familie și despre felul în care a ales să își crească unicul copil.

Duban a ales să fie sincer și să recunoască că este destul de dur cu Armin, care în luna fabruarie va împlini 11 ani.

Andrei Duban, despre relația cu fiul lui, Armin: „Am realizat că trebuie să mă schimb un pic”

Andrei Duban a recunoscut că Grațiela este mai permisivă și mai blândă cu Armin, în timp ce el este mai dur.

„Sunt foarte drastic cu Armin. Am realizat că trebuie să mă schimb un pic anul ăsta și i-am cerut scuze lui Armin. Eu spre deosebire de Grațiela nu prea mai am răbdare cu copilul și îl cam reped. Și îmi pare rău după”, a mărturisit actorul în podcastul lui Cătălin Măruță.

Însă, spune Andrei, speră că va reuși astfel să își crească fiul în așa fel încât să devină un om bun.

„În același timp mă alimentez cu ideea că vreau să iasă un om din el. Vreau așa cum au reușit părinții mei, niște oameni simpli, să scoată un om din mine. Și au scos, slavă Domnului. Nu mi-e jenă să spun pentru că nu este o laudă, sunt un om normal. Am o familie normală, am muncit pentru tot ce am. Am muncit de la șase ani. Eu prima emisiune în televiziune am avut-o la 6 ani. Era pe TVR 1 în fiecare duminică de la 1. Eu am muncit de mic. Mă bucur enorm că i-am transmis asta și lui Armin”, a explicat simpaticul actor.

Armin își câștigă singur banii, la 11 ani

Fiul lui Andrei și al Grațielei Duban își câștigă singur banii, dublând filme pe diverse platforme, precum Netflix și Disney+.

„Vreau să spun că el își câștigă bănișorii lui proprii. A terminat de curând un serial pentru Netflix sau pentru Disney, pune voci. Și și-a cumpărat singur din banii lui un smartwatch, 1.300 de lei. Și a venit într-o zi la mine: Tati, sunt atât de bucuros! Sunt singurul din clasa mea care își câștigă bănuții lui proprii”. Mă bucur că am reușit să îi pun această sămânță”, a afirmat Duban.

Privind la realizările copilului lui, Andrei Duban și-a dat seama că este puțin cam dur cu Armin și speră să reușească să fie, de anul acesta, un părinte mai calm.

„L-am rugat să îmi atragă atenția dacă sunt câteodată dur și să mă ierte dacă o fac, dar o fac pentru binele lui. Prefer să nu îi convină de mine acum, dar când o fi și el cu un scaun ca mine aici, să zică ”tata, jos pălăria. A știut el ce a făcut”. Asta mi-aș dori să spună peste ani. Eu zic că are toate șansele pentru că vede în casă ce am văzut eu la părinții mei: vede iubire, vede armonie, vede comunicare”, ”, a subliniat actorul.

Despre relația cu soția lui, Grațiela

Andrei Duban a vorbit și despre relația pe care o are cu soția lui, Grațiela.

„Eu cu Grați vorbim tot, chiar și în fața lui. Și nu ne ascundem și când sunt probleme, și când nu sunt probleme și când luăm decizii, pentru ca el să vadă ce înseamnă cu adevărat comunicarea. Pentru că numai așa se ține o căsnicie. Altfel te uiți îngrozit în jurul tău și vezi cum aproape toți prietenii tăi s-au despărțit”, a povestit actorul.

Duban a povestit și cum a ales-o pe Grațiela să îi fie soție.

„Până când nu am simțit eu că e aia care o să-mi pună capacul la mormânt, nu m-am însurat. Și bine am făcut. Pentru că această femeie, care este soția mea, am senzația că mi-a fost trimisă. Cineva acolo sus, probabil mămica ei și cineva acolo sus, mama mea, cred că au uneltit pentru noi să ne întâlnească”, a afirmat el.

Deși sunt de mulți ani împreună, Andrei și Grațiela iubesc să petreacă timpul împreună și profită de fiecare ocazie pentru a fi unul lângă celălalt.

„Vrem să fim tot timpul împreună. După atâția ani, ea vine la mine în mașină și își pune pumnul în palma mea, ca să se simtă ocrotită, protejată. Sunt niște lucruri pe care nu ai cum să nu le apreciezi”, a mărturisit actorul.

Andrei Duban, despre un al doilea copil: „Nu pot să fiu egoist”

„Am cel mai frumos băiat, cea mai frumoasă casă, cea mai frumoasă mașină și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate astea”, a mai zis Andrei Duban.

Totodată, simpaticul actor a dezvăluit că i-ar fi plăcut să mai aibă un copil, însă Grațiela nu este hotărâtă în acest sens.

„Mi-ar fi plăcut să mai avem cel puțin un copil. Număi că nu pot să fiu egoist. Pentru că noi plecăm, dar greul îl duc ele. Dacă el nu își dorește un al doilea copil, nu îl vom face”, a spus Duban.

Întrebat de Cătălin Măruță dacă Grațiela își dorește sau nu un alt doilea copil, Andrei Duban a răspuns: „Vrea și nu vrea”.

