Andrei Aradits, poveste inedită de iubire ajunsă la divorț. De ce a rămas copilul în grija lui

După mai bine de 17 ani de căsătorie, Andrei Aradits, în vârstă de 49 de ani și Andreea, în vârstă de 40 de ani, au ajuns la despărțire. Divorțul dintre cei doi a ajuns să fie cunoscut de o întreagă țară, dar puțini sunt cei care știu cine este și cu ce se ocupă fosta parteneră a artistului. Povestea lor de iubire a început atipic, în urmă cu mai bine de două decenii.

Vestea divorțului fostului jurat de la „Te cunosc de undeva” a zguduit lumea mondenă. În mare liniște, actorul din „Vlad” a depus, în luna septembrie 2022, actele de divorț, alături de Andreea. Zilele acestea, a venit și data la care va începe, oficial, procesul. Andrei și Andreea au fost căsătoriți 17 ani și au împreună un băiețel pe nume Eric, în vârstă de 18 ani.

Cum a început povestea de iubire dintre Andrei Aradits și Andreea

Actorul din „Vlad” și-a cunoscut fosta parteneră pe vremea când el avea 30 de ani, iar ea, 20 de ani. Ambii lucrau la emisiunea „În familie”, el actor, ea, în producție. Chimia dintre ei a fost puternică, iar artistul în făcea vizite în birou, dar nu avea curajul de a iniția ceva. Într-un final, Andreea i-a dat un mesaj în care scria:

„Tu crezi în dragoste la prima vedere sau mai trebuie să trec pe lângă tine o dată?”

Acela a fost momentul în care artistul a invitat-o pe Andreea la el acasă pentru a-i arăta ce muzică a compus pe calculator. Din acel moment, cei doi au rămas împreună, până în septembrie 2022.

„Acum fix 15 ani, am invitat-o pe fata asta la mine acasă să-i arăt ce muzică pe calculator compusesem. Mi-a mărturisit după ani că bănuia că-i un pretext… nu era. Chiar a ascultat aiurelile mele muzicale”, spunea Andrei Aradits în anul 2017, în timp ce posta o fotografie cu soția sa.

Andreea în India, Andrei, la psiholog

Din luna septembrie, fosta parteneră a artistului a plecat în India pentru a face yoga și l-a lăsat pe Andrei Aradits singur, alături de fiul lor, Eric.

În timp ce fosta lui soție își hrănește sufletul pe meleaguri îndepărtate, actorul a mers, pentru prima dată în viață, la psiholog. Cu greu reușește să se recupereze după despărțire. Chiar dacă a avut câteva întâlniri, a preferat să renunțe la gândul de a începe o nouă relație, cel puțin pentru moment.

„Azi am fost prima oară la psiholog. Am căutat validare de la psiholog. Lasă, că și pe Tinder am căutat validare. Da, dar am renunțat între timp. Am avut întâlniri. Dar știi de ce aveam nevoie, de validarea faptului că uite, la 50 de ani încă mai sunt posibil și am zis că «ok, lumea mă place». Doar că, la un moment dat, s-a îndrăgostit o fată de mine și am că nu, gata”, a spus artistul în podcastul „Vorba lui Jorge”.

Ce se întâmplă cu Eric, după divorțul părinților

Chiar dacă este major, se pare că divorțul părinților nu a picat deloc într-o perioadă bună pentru Eric. Fiind în clasa a XII-a, va susține, anul acesta, examenul maturității. În contextul în care mama sa a plecat în India și l-a lăsat singur, în grija tatălui, tânărul de 18 ani a avut nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a putea depăși momentul.

„Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: «ok, nu-ți permiți treaba asta». E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da”, a adăugat actorul, în cadrul podcastului citat anterior.

